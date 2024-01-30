Народні обранці пропонують дозволити легким персональним електричними транспортним засобам рух дорогами, велодоріжками та тротуарами. Максимальну швидкість обмежать до 20 км/год.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 10441, який встановлює правила для осіб, що керують легкими персональними електричними транспортними засобами (електросамокати, моноколеса, гіроскутери тощо).

Читайте також: Водії електросамокатів можуть не показувати поліції "прав" та не дути у Drager: адвокат

Законопроект фактично пропонує прирівняти водіїв електросамокатів до велосипедистів, але з привілєм їздити по тротуарах. «Особи, які керують легкими персональними електричними транспортними засобами, мають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їх відсутності – по краю проїзної частини дороги, вулиці, узбіччю, тротуару», – сказано у законопроекті.

Зокрема, проект закону передбачає:

встановити максимальну дозволену швидкість таких транспортних засобів - 20 км/год

заборонити особам, які не досягли 14-річного віку використовувати для руху проїзні частини доріг, а особам до 7 років взагалі користуватись таким транспортом

заборонити перевозити пасажирів, якщо ця можливість не передбачена виробником ТЗ.

заборонити керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

Штрафи за порушення правил дорожного руху пропонують встановити на рівні 340 гривень. За порушення ПДР у стані сп’яніння самокатникам загрожуватиме штраф 680 грн, а у разі створення аварійної обстановки штраф сягне 1020 грн.