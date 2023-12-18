Водії електросамокатів на вимогу патрульних повинні зупинитися, прислухатися до порад та можливих зауважень. І все – повноваження поліцейських на цьому закінчуються.

Попри намагання поліціянтів отримати у водія електросамоката свідоцтво про реєстрацію чи посвідчення на право управління транспортним засобом відповідно до категорії А1, цього робити не обов’язково – вимога незаконна за умови, якщо ваш самокат має потужність до 3 кВт.

На це вказують експерти спеціалізованого ресурсу "Дорожній адвокат". Зокрема, вони наголошують, що пункт 2.1 ПДР вказує на обов’язкову наявність посвідчення водія і реєстраційного документа на ТЗ лише для водіїв механічних транспортних засобів. А механічний ТЗ приводиться в рух за допомогою двигуна як внутрішнього згорання, так і електричного.

Відповідно до ПДР, термін “механічний транспортний засіб” передбачає потужність двигуна понад 3 кВт. Якщо там менше, то такий транспортний засіб не вважається механічним.

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Отож, вимагати права, реєстраційні документи на ТЗ, а тим паче виписувати штрафи у розмірі 3400 грн за керування без посвідчення водія та 850 грн за ненаданий техпаспорт, протиправно.

Також варто пам’ятати, що ПДР чітко регулюють вимоги для водіїв механічних транспортних засобів щодо огляду на стан сп’яніння. Це – справедлива вимога, але зміст статті 2.5 ПДР стосується тільки тих, хто керує механічними транспортними засобами, для управління якими слід мати посвідчення водія та реєстраційний документ.

Чинне законодавство не передбачає огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння у водіїв транспортних засобів, що не є механічними. Отож, ви на законних підставах можете "в трубку не дути" й на здачу аналізу до медичного закладу не їхати. Це водіям механічних ТЗ стаття 2.9 ПДР забороняє керувати у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, але не вам.

Однак при цьому Авто24 нагадує, що керувати напідпитку будь-яким транспортом злочинно.