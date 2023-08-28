Оператори цього сегменту транспортних послуг почали виводити з вулиць Парижа електросамокати: до 1 вересня французька столиця має позбутися усіх наявних 15 000 прокатних двоколісних транспортних засобів. Але на приватних кататись ще можна.

Три основні приватні оператори (Dott, Lime і Tier Mobility), парк скутерів яких у мегаполісі найбільший, вже кілька днів займаються вивезенням цієї техніки за межі міста. У минулі вихідні мережа послуг мікромобільних транспортних засобів обходилася половиною рухомого складу.

З нинішнього понеділка великі і малі прокатні компанії розпочинають повністю зачищати місто від двоколісної техніки, оскільки з п’ятниці у Парижі прокатні електроскутери будуть заборонені.

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Нагадаємо, на початку квітня безпрецедентне голосування за збереження цієї служби прокату отримало категоричне «ні» 90 відсотків виборців. Щоправда, ту цифру можна назвати правдивою тільки умовно, оскільки лише 7,46% зареєстрованих у списках виборців проголосували за таке рішення. Втім, і цих голосів виявилося достатньо, тож з 1 вересня цей сегмент послуг тут поза законом.

Мер Парижа Анн Ідальго, яка особисто виступала за голосування, нині впевнена у правильності такого рішення і зазначає, що "виселення цих скутерів зменшить неприємності на вулицях".

На металобрухт скутерам ще рано

Виведені з прокату столиці е-самокати ще послужать в інших містах і навіть країнах. Операційний менеджер компанії Tier у Франції Клеман Петт повідомив про виведення на цьому тижні ще 3000 скутерів з діючих тут на початку серпня 5000. Їх ночами збиратимуть і вантажними мікроавтобусами вивозитимуть на центральний склад за містом.

Там техніку оглянуть, за необхідності відремонтують, проведуть сервісне обслуговування, а потім відправлять в інші міста. Третина виведених зі столиці електроскутерів працюватиме в Іль-де-Франс, а решту транспорту відправлять до інших країн, переважно до Німеччини.

Dott практично вже вивів свої скутери з Парижа і вже вимкнув опцію оренди у своєму додатку. Вивільнені двоколісні машини після сервісного обслуговування та ремонту відправлять до Бельгії або Тель-Авіва в Ізраїлі.

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Компанія Lime також поступово виводить свої двоколісні машини, ремонтує і відправляє їх до Лілля, Лондона, Копенгагена та різних міст Німеччини. Сотні скутерів ще чекають свого проходження через руки механіків на складі в промисловій зоні в Шарантон-ле-Пон недалеко від Парижа. Дві третини автопарку Lime вже зібрано.

Оператори скутерів планують пересадити своїх паризьких клієнтів на велосипеди. Як пояснив згаданий вище Клеман Петт, Tier планує збільшити свій поточний парк до 5000 велосипедів, а якщо дозволить попит, то і до 10 000. Щодо інших країн, то ця послуга прокату електроскутерів не згортається.

Європа до такого кроку ще не готова

Чи стане Париж прикладом для інших столиць і мегаполісів Євросоюзу, поки ніхто ствердно сказати не може. Моніторинг редакції Авто24 показує, що столиця Франції деякий час буде в цій фіскальній ініціативі самотньою, оскільки сегмент прокатних е-самокатів відноситься до екологічного транспорту і набув великої популярності.

В першу чергу муніципалітети європейських столиць роблять ставку на екологічність. Дослідження, проведене Bolt, демонструє, що скутери тільки її компанії торік сприяли уникненню понад 2,4 мільйона кг викидів вуглекислого газу в 17 європейських країнах. Ця кількість еквівалентна 18,5 мільйона одноразових поліетиленових пакетів або 2600 авіарейсів з Парижа до Нью-Йорка.

"Наша послуга оренди електросамокатів допомагає користувачам пересуватися міським середовищем на короткі відстані екологічним способом, що допомагає зменшити затори на дорогах, особливо в години пік. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад 30% автомобільних поїздок у Європі долають відстані менше 3 км, а 50% – до 5 км. Це означає, що існує значний потенціал у переосмисленні міської логістики, оскільки наші рішення мають позитивний вплив на громаду, наприклад, зменшення заторів, шуму та забруднення міста", – сказав Келін Леуштян, менеджер із мікромобільності Bolt Romania.

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Столиця Румунії Бухарест про звільнення вулиць від прокатних самокатів поки не думає. Хоча в цій темі, роботи там ще вдосталь. На порядок денний виходять проекти зеленої інфраструктури, особливо такі як велосипедні та скутерні доріжки. Це має перетворити європейські міста на екологічно чисті простори та покращити трафік і, як наслідок, життя міських мешканців. Доступ до екологічних альтернатив транспорту принесе користь усім.

Бельгійська столиця в основному робить протилежне Парижу, де скасували двоколісні транспортні засоби. А ось тихі передмістя, що межують з Брюсселем, проти е-скутерів. Тамтешні пристоличні муніципалітети визнали паризький досвід за хороший приклад і виступають проти електроскутерів.

Довколишні передмістя столиці відмовляються дозволяти електросамокатникам освоювати свої вулиці, оскільки це не покращить інтеграцію мобільності з центром Брюсселя, де багато їхніх жителів працюють і проводять дозвілля.

В першу чергу невеликі органи місцевого самоврядування занепокоєні безладним перевищенням швидкості та хаотичним паркуванням, що супроводжує спільне використання мікромобільності.

З цього приводу вірусним став вислів мера міста Завентем Інгрід Холеманс, на території якого знаходиться міжнародний аеропорт бельгійської столиці. Відносно е-самокатів вона просто сказала: "Ми їх не хочемо".

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Підстави для цього серйозні: за даними Інституту безпеки дорожнього руху VIAS, протягом останніх двох років кількість аварій, пов’язаних з електросамокатами, зросла в Бельгії у чотири рази. Прикра статистика навела місцевих чиновників на думку, що електросамокати зіпсують спокійне життя заміських поселень.

Згаданий Брюссель все-таки частково обмежить майбутнє використання електричних двоколісних транспортних засобів: з 2024 року лише двом операторам буде дозволено вести прокатний бізнес у бельгійській столиці. Кожен з них матиме обмежений парк – не більше 4000 скутерів.

У публікації використано фото з відкритих джерел.