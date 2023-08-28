Операторы этого сегмента транспортных услуг начали выводить с улиц Парижа электросамокаты: к 1 сентября французская столица должна избавиться от всех имеющихся 15 000 прокатных двухколесных транспортных средств. Но на частных кататься можно.

Три основных частных оператора (Dott, Lime и Tier Mobility), парк скутеров которых в мегаполисе самый большой, уже несколько дней занимаются вывозом этой техники за пределы города. В минувшие выходные сеть услуг микромобильных автомобилей обходилась половиной подвижного состава.

С нынешнего понедельника крупные и малые прокатные компании начинают полностью зачищать город от двухколесной техники, поскольку с пятницы в Париже прокатные электроскутеры будут запрещены.

Читайте также Парижане высказались за запрет прокатных электросамокатов

Напомним, в начале апреля беспрецедентное голосование за сохранение этой службы проката получило категорическое "нет" 90 процентов избирателей. Правда, эту цифру можно назвать правдивой условно, поскольку только 7,46% зарегистрированных в списках избирателей проголосовали за такое решение. Впрочем, и этих голосов оказалось достаточно, так что с 1 сентября этот сегмент услуг здесь вне закона.

Мэр Парижа Анн Идальго, лично выступавшая за голосование, уверена в правильности такого решения и отмечает, что "выселение этих скутеров уменьшит неприятности на улицах".

На металлолом скутерам еще рано

Выведенные из проката столицы е-самокаты послужат еще в других городах и даже странах. Операционный менеджер компании Tier во Франции Клеман Петт сообщил о выводе на этой неделе еще 3000 скутеров из действующих здесь в начале августа 5000. Их по ночам продолжат собирать и грузовыми микроавтобусами будут вывозить на центральный склад за городом.

Там технику осмотрят, при необходимости отремонтируют, проведут сервисное обслуживание, затем отправят в другие города. Треть выведенных из столицы электроскутеров будет работать в Иль-де-Франс, а остальной транспорт передадут филиалам в другие страны, преимущественно в Германию.

Dott практически уже вывел свои скутеры из Парижа и уже отключил опцию аренды в своем приложении. Высвободившиеся двухколесные машины после сервисного обслуживания и ремонта отправят в Бельгию или Тель-Авив в Израиль.

Читайте также На улицы украинских городов возвращаются электросамокаты

Компания Lime также постепенно выводит свои двухколесные машины, ремонтирует и отправляет их в Лилль, Лондон, Копенгаген и различные города Германии. Сотни скутеров еще ждут своего прохождения через руки механиков на складе в промышленной зоне в Шарантон-ле-Понне недалеко от Парижа. Две трети автопарка Lime уже собраны.

Операторы скутеров планируют пересадить своих парижских клиентов на велосипеды. Как пояснил упомянутый выше Клеман Петт, Tier планирует увеличить свой текущий парк до 5 000 велосипедов, а если позволит спрос, то и до 10 000. Что касается других стран, то эта услуга проката электроскутеров не сворачивается.

Европа к такому шагу еще не готова

Станет ли Париж примером для других столиц и мегаполисов Евросоюза, пока никто утвердительно сказать не может. Мониторинг редакции Авто24 показывает, что столица Франции некоторое время будет в этой фискальной инициативе одинокой, поскольку сегмент прокатных е-самокатов относится к экологическому транспорту и приобрел большую популярность.

В первую очередь муниципалитеты европейских столиц делают ставку на экологичность. Исследование, проведенное Bolt, демонстрирует, что скутеры только ее компании в прошлом году способствовали сокращению более 2,4 миллионов кг выбросов углекислого газа в 17 европейских странах. Это количество эквивалентно 18,5 миллиона одноразовых полиэтиленовых пакетов или 2600 авиарейсов из Парижа в Нью-Йорк.

"Наша услуга аренды электросамокатов помогает пользователям передвигаться по городской среде на короткие расстояния экологическим способом, что помогает уменьшить пробки на дорогах, особенно в часы пик. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 30% автомобильных поездок в Европе преодолевают расстояния менее 3 км, а 50% - до 5 км. – сказал Келин Леуштян, менеджер по микромобильности Bolt Romania.

Читайте также Bolt будет выявлять "рискованных" пользователей электросамокатов и ограничивать их

Столица Румынии Бухарест об освобождении улиц от прокатных самокатов пока не думает. Хотя в этой теме, работы там еще достаточно. В повестку дня выходят проекты зеленой инфраструктуры, особенно такие как велосипедные и скутерные дорожки. Это должно превратить европейские города в экологически чистые пространства и улучшить трафик и, как следствие, жизнь городских жителей. Доступ к экологическим альтернативам транспорта принесет пользу всем.

Бельгийская столица в основном делает противоположное Парижу, где упразднили двухколесные транспортные средства. А вот тихие пригороды, граничащие с Брюсселем, против е-скутеров. Местные пристоличные муниципалитеты признали парижский опыт хорошим примером и выступают против электроскутеров.

Окрестные пригороды столицы отказываются разрешать электросамокатчикам осваивать свои улицы, поскольку это не улучшит интеграцию мобильности с центром Брюсселя, где многие их жители работают и проводят досуг.

В первую очередь, небольшие органы местного самоуправления обеспокоены беспорядочным превышением скорости и хаотической парковкой, что сопровождает совместное использование микромобильности.

На этот счет вирусным стало выражение мэра города Завентем Ингрид Холеманс, на территории которого находится международный аэропорт бельгийской столицы. Относительно е-самокатов она просто сказала: "Мы их не хотим".

Читайте также В Италии хотят запретить несовершеннолетним использовать электросамокаты

Основания для этого серьезные: по данным Института безопасности дорожного движения VIAS, за последние два года количество аварий, связанных с электросамокатами, возросло в Бельгии в четыре раза. Досадная статистика привела местных чиновников к мысли, что электросамокаты испортят спокойную жизнь загородных поселений.

Упомянутый Брюссель все же отчасти ограничит будущее использование электрических двухколесных транспортных средств: с 2024 года только двум операторам будет позволено вести прокатный бизнес в бельгийской столице. У каждого из них будет ограниченный парк – не более 4000 скутеров.

В публикации использованы фотографии из открытых источников.