Операторы сервисов прокатных электросамокатов опасаются запрета их бизнеса, поэтому вводят специальные меры безопасности для пользователей.

Массовое появление прокатных электросамокатов на улицах крупных городов повлекло за собой ряд проблем. В частности, увеличение дорожно-транспортных происшествий с участием пользователей самокатов.

В ответ некоторые страны или города ограничивают либо даже запрещают пользование электросамокатами. На днях подобное решение приняли жители Парижа. Мерия города решила не возобновлять сделки по использованию прокатных самокатов с компаниями, предоставляющими эти услуги.

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Париж и Монреаль стали первыми городами, запрещающими движение на прокатных самокатах, но не последними. Поэтому операторы этого рынка разрабатывают способы уменьшения аварийности на этих транспортных средствах.

Компания Bolt, предоставляющая услуги такси и проката самокатов в 260 городах Европы (в том числе украинских), ввела целый комплекс средств повышения безопасности двухколесного электротранспорта.

Среди прочего, Bolt тестирует новую функцию, которая позволит оценивать, как передвигается пользователь на электросамокате, и выявлять тех, кто имеет рискованную манеру вождения.

С помощью программного обеспечения будут фиксироваться поездки на транспортном средстве вдвоем, многократное резкое торможение, столкновения, заносы, падения и т.д. При этом система будет оценивать каждые пять поездок пользователя. По статистике, не более 2% пользователей являются отчаянными и рискованными водителями. Именно к ним будут приниматься меры, состоящие из нескольких шагов.

Первым шагом станет получение пользователем в приложении учебных материалов, объясняющих, какие факторы принимаются во внимание и что именно нужно изменить в манере передвижения на электросамокате.

Если в течение следующих пяти поездок поведение пользователя на дороге не улучшится, вторым шагом станет снижение скорости его электросамоката до 15 км/ч.

Если в течение следующих пяти поездок стиль пользовательского управления останется безрассудным и рискованным, третьим шагом станет ограничение доступа к пользованию электросамокатами Bolt сроком на одну неделю.

В настоящее время новая функция тестируется в Германии и Португалии, впоследствии ее запустят и в других странах.

Кроме того, Bolt расширяет существующие функции безопасности:

Продолжает сотрудничество с властью городов

По статистике, 80% инцидентов со смертельным исходом среди велосипедистов и водителей электросамокатов происходят с участием автотранспортных средств. Поэтому команда Bolt продолжит сотрудничество с властями городов ради создания удобной и безопасной инфраструктуры для средств микромобильности, особенно велосипедных и самокатных дорожек, а также ограничения скорости электросамокатов.

Расширяет и совершенствует тест на когнитивные реакции

Исследование консалтинговой компании Steer выявило серьезную проблему – передвижение на электросамокатах в состоянии алкогольного опьянения. Согласно исследованию, проведенному в Финляндии, более половины несчастных случаев с участием водителей электросамокатов происходит из-за употребления ими алкоголя или наркотических веществ. В ответ на проблему компания Bolt решила расширить и усовершенствовать тест на когнитивные реакции. Такая мера позволит предотвратить поездки на электросамокате лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Расширяет режим для начинающих

По результатам исследования Austin Public Health, треть всех аварий с травмами с участием электросамокатов происходит во время первой поездки пользователя. Именно поэтому компания Bolt решила расширить режим для начинающих. Этот режим ограничивает скорость самоката до 15 км/ч и позволяет сосредоточить внимание потребителей на обучении.

Масштабирует систему парковки электросамокатов с помощью искусственного интеллекта

По данным компании Bolt, инциденты с припаркованными электросамокатами происходят всего на 15% реже, чем дорожные происшествия с электросамокатами в движении. Вместе с тем такие случаи с припаркованными электросамокатами представляют особый риск для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. Поэтому компания Bolt продолжит масштабировать систему парковки электросамокатов с помощью искусственного интеллекта. К тому же, Bolt планирует оборудовать самокаты специальным звуком для оповещения пешеходов о приближении транспортного средства.