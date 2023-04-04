Оператори сервісів прокатних електросамокатів побоюються заборони їх бізнесу, тому впроваджують спеціальні заходи безпеки для користувачів.

Масова поява прокатних електросамокатів на вулицях великих міст спричинила низку проблем. Зокрема, збільшення дорожньо-транспортних пригод з участю користувачів самокатів.

У відповідь на це деякі країни чи міста обмежують чи навіть забороняють користування електросамокатами. Днями подібне рішення ухвалила громада Парижу. Вона вирішила не поновлювати угоди на використання прокатних самокатів з компаніями, які надають ці послуги.

Також цікаво на вулиці українських міст повернулись прокатні електросамокати

Париж та Монреаль стали першими містами, де забороняють рух на прокатних самокатах, але не останніми. Тому оператори цього ринку розробляють методи зменшення аварійності на цих транспортних засобах.

Компанія Bolt, яка надає послуги таксі та прокату самокатів у 260 містах Європи (в тому числі українських), запровадила цілий комплекс засобів з підвищення безпеки двоколісного електротранспорту.

Серед іншого, Bolt тестує нову функцію, яка дозволить оцінювати, як пересувається користувач на електросамокаті, та виявляти тих, хто має ризиковану манеру водіння.

За допомогою програмного забезпечення будуть фіксуватися поїздки на транспортному засобі вдвох, багаторазове різке гальмування, зіткнення, заноси, падіння тощо. При цьому система буде оцінювати кожних п'ять поїздок користувача. За статистикою, не більше 2% користувачів є відчайдушними та ризикованими водіями. Саме до них будуть уживатися заходи, які складаються з декількох кроків.

Першим кроком стане отримання користувачем в додатку навчальних матеріалів, що пояснюють, які фактори беруться системою до уваги та що саме потрібно змінити в манері пересування на електросамокаті.

Якщо протягом наступних п’яти поїздок поведінка користувача на дорозі не поліпшиться, другим кроком стане зниження швидкості його електросамоката до 15 км/год.

Якщо протягом наступних п’яти поїздок стиль управління користувача залишиться безрозсудливим і ризикованим, третім кроком стане обмеження доступу до користування електросамокатами Bolt строком на один тиждень.

На цей час нова функція тестується в Німеччині та Португалії, згодом її запустять і в інших країнах.

Окрім того, Bolt розширює існуючих функцій безпеки:

Продовжує співпрацю з владою міст

За статистикою, 80% інцидентів зі смертельними наслідками серед велосипедистів та водіїв електросамокатів відбуваються за участю автотранспортних засобів. Тому команда Bolt продовжить співпрацю з владою міст заради створення зручної та безпечної інфраструктури для засобів мікромобільності, особливо велосипедних і самокатних доріжок, а також щодо обмеження швидкості електросамокатів.

Розширює та вдосконалює тест на когнітивні реакції

Дослідження консалтингової компанії Steer виявило серйозну проблему – пересування на електросамокатах в стані алкогольного сп'яніння. Згідно з дослідженням, проведеним у Фінляндії, більше половини нещасних випадків за участю водіїв електросамокатів відбувається через вживання ними алкоголю або наркотичних речовин. У відповідь на проблему компанія Bolt вирішила розширити та вдосконалити тест на когнітивні реакції. Така міра дозволить запобігти поїздкам на електросамокаті осіб у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Розширює режим для початківців

За результатами дослідження Austin Public Health, третина всіх аварій з травмами за участю електросамокатів відбувається під час першої поїздки користувача. Саме тому компанія Bolt вирішила розширити режим для початківців. Цей режим обмежує швидкість самоката до 15 км/год і дозволяє зосередити увагу споживачів послуги на навчанні.

Масштабує систему паркування електросамокатів за допомогою штучного інтелекту

За даними компанії Bolt, інциденти з припаркованими електросамокатами відбуваються всього на 15 % рідше, ніж дорожні пригоди з електросамокатами в русі. Разом з тим такі випадки з припаркованими електросамокатами становлять особливий ризик для людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями. Тому компанія Bolt продовжить масштабувати систему паркування електросамокатів за допомогою штучного інтелекту. До того ж Bolt планує обладнати самокати спеціальним звуком для сповіщення пішоходів про наближення транспортного засобу.