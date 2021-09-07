В итальянском регионе Ломбардия правительство инициировало законопроект, который запрещает несовершеннолетним лицам пользоваться электросамокатами. Взрослые же должны обязательно надевать шлемы.

Такая инициатива была выдвинута властями после того, как 13-летний мальчик погиб во время катания на электросамокате на велодороге в Сесто-Сан-Джованни близ Милана.

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"К сожалению, трагические случаи, которые все продолжают случаться, требуют более тщательного урегулирования того, как пользоваться этими транспортными средствами", – говорится в сообщении.

Кроме того, законопроектом предлагается обязать владельцев электросамокатов иметь страховку, которая до сих пор требовалась только от несовершеннолетних.