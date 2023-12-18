Водители электросамокатов по требованию патрульных должны остановиться, прислушаться к советам и возможным замечаниям. И все - полномочия полицейских на этом заканчиваются.

Несмотря на попытки полицейских получить у водителя электросамоката свидетельство о регистрации или удостоверение на право управления транспортным средством в соответствии с категорией А1, этого делать не обязательно – требование незаконно при условии, если ваш самокат имеет мощность до 3 кВт.

На это указывают эксперты специализированного ресурса "Дорожный адвокат". В частности, они отмечают, что пункт 2.1 ПДД указывает на обязательное наличие водительского удостоверения и регистрационного документа на ТС только для водителей механических транспортных средств. А механическое ТС приводится в движение с помощью двигателя как внутреннего сгорания, так и электрического.

В соответствии с ПДД, термин "механическое транспортное средство" предусматривает мощность двигателя более 3 кВт. Если там меньше, то такое транспортное средство не считается механическим.

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Поэтому, требовать права, регистрационные документы на ТС, а тем более выписывать штрафы в размере 3400 грн за управление без водительского удостоверения и 850 грн за непредоставленный техпаспорт, противоправно.

Также стоит помнить, что ПДД четко регулируют требования для водителей механических транспортных средств по осмотру на состояние опьянения. Это – справедливое требование, но содержание статьи 2.5 ПДД касается только тех, кто управляет механическими транспортными средствами, для управления которыми следует иметь водительское удостоверение и регистрационный документ.

Действующее законодательство не предусматривает осмотр с целью установления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения у водителей транспортных средств, не являющихся механическими. Поэтому, вы на законных основаниях можете "в трубку не дуть" и на сдачу анализа в медицинское учреждение не ехать. Это водителям механических ТС статья 2.9 ПДД запрещает управлять в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, но не вам.

Однако при этом Авто24 напоминает, что управлять навеселе любым транспортом преступно.