Поліція перевіряє керманичів електросамокатів на стан сп’яніння: штрафують по 17000 грн та позбавляють права керування всіма транспортними засобами. Вже є низка рішень судів з цього питання.

Водії електросамокатів, які керують ними напідпитку, ризикують отримати штраф на рівні з іншими водіями. Українська судова практика вже налічує низку таких прецедентів.

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Суть питання

Багато громадян переходять на легкий електричний транспорт. Зокрема це електросамокати, моноколеса, електровелосипеди, гіроборди тощо. Багато з них навіть не мають посвідчення водія. Проте всі мають їздити з дотриманням вимог ПДР.

Поки ситуація з електротранспортом законом не врегульована, працівники поліції використовують таку невизначеність в своїх цілях. А саме почали масово зупиняти таких керманичів та пропонувати пройти огляд на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Хто пройшов огляд з позитивним результатом – отримав протокол, хто відмовився – також отримав протокол. При цьому, суди часто визнають таких керманичів винними та накладають штрафи з позбавленням права керування.

Практичні ситуації

01.04.2024 Суворовський районний суд м. Одеси присудив людині 17000 грн штрафу та позбавив права керування всіма видами транспортних засобів строком на 1 рік. Постанова суду від 01.04.2024 у справі №523/3951/24. Суть порушення: 24.02.2024 громадянин керував електросамокатом з явними ознаками алкогольного сп`яніння. Від проходження огляду на стан алкогольного сп`яніння відмовився.

28.02.2024 Заводський районного суду міста Миколаєва присудив людині 17000 грн штрафу та позбавив права керування всіма видами транспортних засобів строком на 1 рік. Постанова суду від 28.02.2024 у справі №487/8734/23. Суть порушення: 05.11.2023р. громадянин керував електросамокатом «КОВІ» в стані алкогольного сп`яніння. Огляд на стан сп`яніння проводився на місці зупинки із застосуванням приладу «Alcotest Alkotest Drager 7510, ARAM 0340, результат огляду 0,42 проміле.

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04.04.2024 Київський районний суд м. Одеси присудив 17000 грн штрафу. Права керування не позбавлено, оскільки водій взагалі не отримував посвідчення водія. Постанова суду від 04.04.2024 у справі №947/1485/24. Суть порушення: 18.12.2023 року в м. Одесі водій керував транспортним засобом електросамокатом з явними ознаками алкогольного сп`яніння. Від проходження огляду на стан алкогольного сп`яніння відмовився.

02.04.2024 Київський районний суд м. Одеси присудив 51000 грн штрафу та позбавив права керування всіма видами транспортних засобів строком на 10 років. Постанова суду від 02.04.2024 у справі №947/2800/24. Суть порушення: 03.01.2024 року в м. Одеса водій керував електросамокатом з явними ознаками алкогольного сп`яніння. Від проходження огляду у медичному закладі на стан сп`яніння відмовився. Такі дії вчинено повторно протягом року.

11.01.2024 Соснівський районний суд м. Черкаси присудив 17000 грн штрафу. Права керування не позбавлено, оскільки водій взагалі не отримував посвідчення водія. Постанова від 11.01.2024 у справі №712/13232/23. Суть порушення: 25.11.2023 у м. Черкаси водій керував електросамокатом «Pulse» з ознаками алкогольного сп`яніння. Від проходження медичного огляду на стан сп`яніння відмовився.

Рекомендації

Перед тим як сісти за будь-який вид електричного транспорту, водій повинен усвідомити, що він є учасником дорожнього руху та повинен виконувати вимоги ПДР. Особливо не можна керувати в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

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Керування будь-яким електричним транспортом в стані сп’яніння може призвести до штрафів та позбавлення права керування. Особливо коли ситуація законом не чітко врегульована. А також це є небезпечним як для самого водія, так і для інших учасників дорожнього руху.