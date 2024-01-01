Китайський електросамокат вибухнув прямо на ходу: відео

Електросамокати та електроскутери стрімко отримали популярність в різних країнах, в тому числі – й в Україні. Однак, випадок, який нещодавно стався 7 жовтня в районі Лонхуа в Шеньчжені, що в Китаї, свідчить, що цей вид транспорту є пожежонебезпечним.

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З невідомих причин, електросамокат спершу спалахнув, а за мить вибухнув прямо на ходу. В цей момент водій як раз проїжджав перехрестя. Момент займання випадково зафільмував відеореєстратор з авто неподалік.

На кадрах помітно, що водій електросамоката, фактично, вистрибнув з нього на ходу й одразу почав відкочуватись від полум’я, відчайдушно намагаючись загасити одяг, що також почав горіти внаслідок вибуху.

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Причина пожежі невідома, і подробиці, ймовірно, не будуть відомі, доки влада не завершить ретельне розслідування. Китайські ЗМІ повідомили, що деякі свідки припустили, що скутер міг бути модифікований. Потенційно саме це спричинило пожежу та вибух, хоча це лише припущення. Головне - що водій вижив, і ніхто з перехожих поряд не постраждав.