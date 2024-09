BYD відкликає майже 100 тисяч популярних в Україні електромобілів через ризик пожежі

Як передає CnEVPost, інформація про відкличну кампанію з’явилася на вебсайті Державної адміністрації Китаю з регулювання ринку. Відкликанням займатимуться дві операційні структури автовиробника.

Компанія BYD Auto Industry Co Ltd відкличе загалом 87 762 електромобілі Dolphin і Yuan Plus, вироблені з 4 лютого 2023 року по 26 грудня 2023 року, тоді як BYD Auto Co Ltd також відкличе загалом 8952 одиниці електромобілів Yuan Plus, вироблених з 2 листопада 2022 року по 19 червня 2023 року.

Причиною відкликання є дефект контролера електричного підсилювача керма, спричинений невідповідним виробничим процесом. Через це на конденсаторі на друкованій платі контролера в деяких автомобілях утворюються тріщини, що стає причиною короткого замикання й може призвести до перегріву та згоряння конденсатора або навіть займання..

Автовиробник заявив, що дилери отримали безкоштовно модернізувати транспортні засоби під час відкликання ізоляційними прокладками контролера, щоб усунути потенційну загрозу безпеці.