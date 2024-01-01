Як насправді розганяються китайські електромобілі Volkswagen, Zeekr та BYD: реальні тести

Досить часто заявлена швидкість розгону до першої сотні км/год у специфікаціях автомобіля не співпадає з реальним показником. До слова, в електромобілів він також залежить від рівня заряду батареї.

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Аби перевірити динаміку популярних китайських електроавто, експерти обрали 7 моделей:

- Zeekr 001: ємність батареї – 86 кВт-год, 540 к.с.;

- Zeekr 001 (рестайлінг): 95 кВт-год, 789 к.с.;

- BYD Song Plus: 87,4 кВт-год, 218 к.с.;

- Volkswagen ID.6 Prime: 82 кВт-год, 313 к.с.;

- Volkswagen ID.4 RWD: 82 кВт-год, 204 к.с.;

- Volkswagen ID.4 Prime: 82 кВт-год, 313 к.с;

- Nio ES8: 67 кВт-год, 653 «конячки».

Першими вирішили протестувати два електромобілі від Zeekr та одного з лідерів продажів у сегменті електричних кросоверів – BYD Song Plus. Компанія Zeekr каже, що розгін електричного 001 становить 3,8 секунди й 3,5 секунди у рестайлінгової версії. Водночас заявлено, що кросовер від BYD здатен досягнути першої сотні за 7,5 секунди.

Аби перевірити це, команда спочатку провела заміри з 50% рівнем заряду батареї. Потім акумулятори зарядили до 90% й повторили випробування. Заключним стала перевірка з усіма пасажирами в салоні.

Результати тестування наведені в таблиці вище. Найбільш подібний до паспортних даних показник мав рестайлінговий Zeekr 001 – він розганявся в середньому на 0,2 секунди повільніше від заявлених 3,5 секунди.

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Водночас BYD Song Plus з 4 людьми в салоні виявився на секунду повільнішим. Проте, варто зазначити, що кросовер був взутий в гуму китайського виробництва, що, так чи інакше, вплинуло на результат, адже колеса передньопривідного Song Plus постійно пробуксовували на старті.

Наступними перевірили VW ID.6, Nio ES8 і моно- та повнопривідний VW ID.4, який беззаперечно є найпопулярнішим електрокросовером України. Тестування провели аналогічно до першої групи.

Результати виявились досить неочікуваними. Повнопривідні ID.4 та ID.6 технічно дуже схожі, проте ID.6 виявився швидшим за ID.4 на 0,2 секунди, тоді як у тесті з усіма пасажирами в салоні результати були однаковими. Водночас найшвидшим у групі був Nio ES8. Усі зафіксовані результати наведені у таблиці.

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Загалом, випробування показали, що електромобілі від Volkswagen та Nio в деяких тестуваннях навіть перевершили заявлені паспортні дані, тоді як Zeekr та BYD мали дещо нижчі показники.