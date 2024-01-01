На Volkswagen ID.4 замінили порт GBT на CCS2: чи зросте швидкість зарядки

Китайський Volkswagen ID.4 оснащений зарядним портом типу GBT, тому його швидкість зарядки обмежена на позначці 250 А (100 кВт). Водночас європейський варіант електрокросовера використовує порт CCS 2 combo, тому здатен приймати заряд в 440 А (140 кВт).

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Подейкують, що китайські ID.4 з батареєю виробництва CATL, не мають адаптації для порту CCS 2 combo. Насправді ж це міф: в обох версіях електромобіля відповідні адаптації зарядних портів були передбачені автовиробником. Однак, заміна зарядного роз’єму є досить складним завданням, яка вимагає роботи кваліфікованих майстрів та необхідного переліку запчастин.

До нього входить власне сам порт CCS2 combo з відповідною проводкою, накладка на зарядний порт та спеціальний зарядний блок, а також налаштування програмного забезпечення. Процес переобладнання займає досить багато часу, а вартість заміни становить 3400 доларів.

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До слова, існує ще один міф про те, що під час даної процедури в автомобілі залишається стара проводка, однак, він не відповідає дійсності, адже усі елементи, включаючи дріт швидкої зарядки, замінюються на нові.

Окрім цього, під час заміни елементів послаблюється підрамник, що після завершення робіт вимагає додаткового налаштування розвалу-сходження коліс. Коли заміну зарядного порту було завершено, команда «Першої Електрички» вирішила провести цікавий експеримент й порівняти швидкість зарядки трьох різних ID.4.

В тесті взяли участь: ID.4 Дениса, ID.6 з роз’ємом GBT й ID.4 з перехідником з GBT на CCS та активним термозахистом. В результаті виявилось, що заміна порту дозволила батареї автомобіля зарядитись з 20 до 90% за 32 хвилини. Водночас ID.6 впорався за 36 хвилин, тоді як ID.4 з перехідником – за 47 хвилин.

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Загалом, заміна зарядного порту з GBT на CCS 2 combo справді дозволяє електрокросоверу від Volkswagen заряджатись набагато швидше, проте, кожен власник ID.4 повинен самостійно вирішувати, чи потрібно йому проводити заміну порту у власному авто та чи варта ця процедура своїх грошей.