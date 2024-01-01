На Volkswagen ID4 заменили порт GBT на CCS2: возрастет ли скорость зарядки

Китайский Volkswagen ID.4 оснащен зарядным портом типа GBT, поэтому его скорость зарядки ограничена на отметке 250 А (100 кВт). В то же время европейский вариант электрокроссовера использует порт CCS 2 combo, поэтому способен принимать заряд в 440 А (140 кВт).

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Говорят, что китайские ID.4 с батареей производства CATL, не имеют адаптации для порта CCS 2 combo. На самом же деле – это миф и в обеих версиях электромобиля соответствующие адаптации зарядных портов были предусмотрены автопроизводителем. Однако, замена зарядного разъема является достаточно сложной задачей, которая требует работы квалифицированных мастеров и необходимого перечня запчастей.

В него входит собственно сам порт CCS2 combo с соответствующей проводкой, накладка на зарядный порт и специальный зарядный блок, а также настройки программного обеспечения. Процесс переоборудования занимает достаточно много времени, а стоимость замены составляет 3400 долларов.

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К слову, существует еще один миф о том, что во время данной процедуры в автомобиле остается старая проводка, однако, он не соответствует действительности, ведь все элементы, включая провод быстрой зарядки, заменяются на новые.

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Кроме этого, во время замены элементов ослабляется подрамник, что после завершения работ требует дополнительной настройки развала-схождения колес. Когда замена зарядного порта была завершена, команда "Первой Электрички" решила провести интересный эксперимент и сравнить скорость зарядки трех различных ID.4.

В тесте приняли участие: ID.4 Дениса, ID.6 с разъемом GBT и ID.4 с переходником с GBT на CCS и активной термозащитой. В результате оказалось, что замена порта позволила батареи автомобиля зарядиться с 20 до 90% за 32 минуты. В то же время ID.6 справился за 36 минут, тогда как ID.4 с переходником – за 47 минут.

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В общем, замена зарядного порта с GBT на CCS 2 combo действительно позволяет электрокроссоверу от Volkswagen заряжаться гораздо быстрее, однако, каждый владелец ID.4 должен самостоятельно решать, нужно ли ему проводить замену порта в собственном авто и стоит ли эта процедура своих денег.