Как превратить электромобиль в "павербанк": тест технологии V2L

Команда “Первой Электрички” рассказала подробнее об этой технологии и способах ее использования. Среди брендов, которые официально продаются в Украине, только три имеют поддержку V2L – это Hyundai, Kia и MG.

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В модельном ряду Hyundai технологией V2L оснащены Ioniq 5, Ioniq 6 и Kona Electric. К слову, Hyundai Kona прошлого поколения не имела такой опции. Представитель корейского автопроизводителя в Украине рассказал Денису, автору “Первой Электрички”, как работает система отдачи заряда батареи.

Технология разрядки батареи нет ограничения по времени работы, и фактически, при необходимости может использовать всю полезную емкость батареи. Аккумулятор электромобиля выдает постоянный ток, поэтому для работы V2L нужно специальное устройство-инвертор, что конвертирует его в переменный ток.

К слову, в автомобилях Hyundai есть полезная опция, которая позволяет владельцу установить ограничение остатка аккумулятора – например 40%. Работу технологии V2L продемонстрировали на наглядном примере двух авто с батареей одинаковой емкости 77 кВт-ч. Разряженный до 15% остатка Ioniq 5 подключили к полностью заряженному Ioniq 6.

Результат зарядки следующий: за 17 часов 20 минут батарея Ioniq 5 потребила 45,1 кВт, что означает, что батарея Ioniq 6 отдала 63% заряда, которые конвертировались в 53% заряда в Ioniq 5. Путем простого подсчета можно выяснить, что потеря составляет 10%, то есть 7,7 кВт-ч.

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Однако, такая потеря существует в случае двойной конвертации через инвертор, который нужен для зарядки электромобиля, поэтому в случае подключения к дому потеря электроэнергии будет значительно меньше. В то же время тест на максимальную мощность заряда позволил узнать, что она составляет 3,4 кВт (16 А) и этого оказалось недостаточно, чтобы подключить профессиональную кофейную машину, тогда как оргтехникой можно смело пользоваться.

Среди электромобилей MG V2L имеют такие модели, как ZS, MG 4 и Marvel R. Однако, кроссовер ZS доступен с двумя вариантами батареи: на 51 и 72 кВт-ч. В исполнении с батареей меньшей емкости данный электромобиль не имеет опции разрядки.

Автопроизводитель заявляет, что максимальная мощность отдачи заряда составляет 2,2 кВт, однако, на самом деле этот показатель несколько выше – на уровне 2,7 кВт. Как и с электромобилями Hyundai, команда “Первой Электрички” провела аналогичный тест на зарядку двух авто.

MG Marvel R был заряжен на 80% и за ночь отдал около 32,5 кВт-ч энергии меньшему MG 4, который имел заряд на уровне 20%. В то же время максимальная пиковая мощность, при которой система работает штатно, составляет – 3,4 кВт.

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Электромобили Kia, в частности EV9, EV6 и Niro EV также умеют отдавать накопленный заряд. Однако, пока все доступные в Украине Niro EV представлены в комплектации, где показатель мощности отдачи заряда ограничен на отметке в 300 Вт. Этого хватит разве что для того, чтобы зарядить гаджеты.

Kia EV6, как и его “братья” от Hyundai, имеет батарею емкостью 77 кВт-ч, тогда как флагманский EV9 имеет аккумулятор на 99,8 кВт-ч. Как и у вышеупомянутых моделей, максимальная пиковая мощность заряда ограничена на отметке в 3,5 кВт, а продолжительность работы системы неограничена.

Стоит также отметить, что сейчас по сети распространяются многочисленные предложения по продаже так называемых “разрядников” для электромобилей, которые не поддерживают функцию V2L. Фактически, они “обманывают” систему авто и превращают постоянным ток батареи в переменный.

Однако, недавно владельцы ID.4 и ID.6 начали сообщать, что после использования этих устройств вышел из строя компрессор кондиционера, тогда как водители Nissan Ariya столкнулись с проблемой перехода батареи авто в аварийный режим работы, поэтому, стоит воздержаться от использования “разрядников” в электромобилях, которые не имеют опции V2L.

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В общем, в сложных украинских реалиях, свидетелями которых мы стали, опция V2L неоднократно может пригодиться, однако, стоит также понимать, что эта технология создана для экстренных ситуаций, а не для постоянного использования.