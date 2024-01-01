Сколько проедут 10 популярных в Украине электромобилей с разряженной " в ноль" батареей

Для сравнения выбрали следующие электромобили:

Tesla Model 3 Dual Motor Long Range (батарея: 76 кВт-ч);

Дорестайлинговый BYD Song Plus (72 кВт-ч);

BYD Song Plus Champion (87 кВт);

Volkswagen ID.4 (82 кВт-ч);

Zeekr 001 (100 кВт-ч);;

Hyundai Ioniq 5 (74 кВт), Hyundai Kona (64 кВт), Hyundai Ioniq 6 (77 кВт-ч);

Maxus Euniq 6 (70 кВт-ч) и электрический фургон Maxus e-Deliver 9 с батареей емкостью на 72 кВт-ч.

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Не все знают, что 0% заряда батареи на панели приборов электромобиля не означает полную потерю заряда. Подобная система есть в автомобилях с ДВС, где сообщение о необходимости выполнить заправку появляется раньше, чем бак полностью опустеет.

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Таким образом, система контроля батареи электромобиля позволяет владельцу преодолеть еще несколько километров до ближайшей зарядной станции. Именно этот резервный запас хода решила замерить команда “Первой Электрички” в 10 различных электромобилей.

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По условиям теста, уровень заряда батареи на выбранных электромобилях составлял в среднем 10%, поэтому все автомобили двигались по маршруту длиной примерно 5 км, чтобы разрядить ее до нуля. После этого автомобили будут проходить максимальный пробег до остановки, а затем – процесс зарядки от 0% до 100%.

Первым показал ноль Hyundai Ioniq 5, который потом проехал еще 16,4 км. В то же время кроссовер от Maxus преодолел лишь 5,5 километров, BYD Song – 1,9 км, BYD Song Champion – 5,8 км, ID.4 – 14,9 км, Kona – 3,2 км, Maxus e-Deliver 9 – 4 км, а Tesla Model 3 - 29 км. Лучший результат показал Zeekr 001, который проехал 30,3 км.

Процесс зарядки всех электромобилей прошел штатно. Рекордсменом по скорости зарядки стал Hyundai Ioniq 6, который поддерживал максимальную мощность зарядной станции в 240 кВт и получил 51% заряда батареи всего за 17 минут.

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Подытоживая, команда выяснила, что при необходимости или в экстренной ситуации, данные электромобили даже с разряженной батареей могут преодолеть в среднем от 5 до 20 км пути, чего, вероятно, хватит, чтобы добраться до ближайшей зарядной станции.