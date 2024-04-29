Команда "Первой Электрички" решила провести интересный эксперимент и сравнить два одинаковых автомобиля Сітгоёп С4 с разным типом привода: с 1,5-литровым дизелем и электрическую версию e-C4.

Дизельная версия имеет мощность в 130 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента, а электрический e-C4 имеет 156 "лошадок" и 260 Нм и батарею на 54 кВт-ч. Кроме этого, автомобили также отличаются размером колес: дизельная версия имеет диски 17-го диаметра, а электрическая – 18-го.

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Команда "Первой Электрички" сравнила их между собой в путешествии на 600 км. Расходы обоих авто замеряли в городском, загородном и смешанном циклах.

После 27 км в городском режиме электрическая версия показала средние расходы в 12,2 кВт. В то же время дизельный автомобиль имел средний расход в 4,5 литра на 100 км.

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Имитация смешанного цикла (126 км по трассе со скоростью 90 км/ч), показала, что средний расход электромобиля составлял 14,2 кВт, а дизельный C4 "съел" 3,8 литра. Зато на скорости 110 км/ч на трассе e-C4 имел средний расход в 16,6 кВт, тогда как дизель потребил 4,2 л/100 км.

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В общем, после пройденных 299 км от Киева до населенного пункта Гоща Ровенской области, электрический Сітгоёп C4 имел средний расход в 15,1 кВт и использовал во время путешествия 91% заряда батареи, а дизельная версия имела показатель всего в 4 литра.

К тому же команда "Первой Электрички" также провела тест зарядки e-C4. Авто поддерживает максимальную мощность заряда до 100 кВт, что позволило увеличить заряд батареи с 9% до 80% всего за 27 минут. После этого мощность снизилась. Автомобиль зарядился до 100% за 1 час 10 минут.

После обратного пути в Киев, электромобиль потратил 90% заряда и показал средний расход в 15,5 кВт. Дизельная машина имела расход в 4,4 литра на 100 км. Всего во время поездки автомобили проехали 596 км. Средний расход e-C4 в течение всей поездки составлял 15,3 кВт, а дизель тратил в среднем 4,2 литра/100 км.

В общем, на 600 км пути дизельное авто потратило 29 литров топлива на приблизительную сумму в 1744 гривны. Стоимость одной зарядки будет варьироваться в зависимости от тарифа, хотя все равно расходы были меньше. В то же время новый электрический e-C4 имеет более высокую цену по сравнению с дизельной версией.

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Команда "Первой Электрички" пришла к выводу, что обе версии имеют как свои преимущества, так и недостатки. Дизельное авто хоть и экономнее на трассе, по сравнению с электромобилем, однако в городе преимущество не такое существенное. Вместе с тем, электромобиль имеет меньшую стоимость обслуживания, однако это преимущество для некоторых водителей может показаться незначительным.