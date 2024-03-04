Электромобили китайского производства все активнее захватывают мировые рынки. Недавно китайская компания BYD обошла Tesla и стала лидером глобальных продаж. Эксперты "Первой Электрички" протестировали самые доступные электромобили бренда.

Для обзора было выбрано 5 электромобилей бренда BYD – один кроссовер BYD Yuan Plus и по два городских хэтчбека BYD Dolphin и BYD Seagull в разных комплектациях. Авторы обзора решили узнать все преимущества и недостатки этих доступных электромобилей.

Модель BYD Dolphin была представлена в прошлом году. Кроме китайской версии также представлена и европейская. Отличие между ними заключается в емкости батареи: китайский автомобиль в топовой версии оборудован батареей на 44,9 кВт-ч, а европейский – на 60 кВт-ч.

На осмотре у экспертов был как дорестайлинговый, так и обновленный автомобиль. Дорестайлинговый Dolphin 2022 года производства, в почти самой высокой комплектации, оборудован двигателем мощностью в 95 л.с. Фактически, модель Dolphin представляет собой компактный хэтчбек B-класса. Его габаритные размеры: 4125 мм в длину, 1770 мм в ширину и 1570 мм в высоту.

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BYD Yuan Plus – это единственный электрический кроссовер в актуальной линейке бренда BYD. Автомобиль, который тестировали эксперты, имеет батарею на 60 кВт-ч и двигатель, мощностью 204 лошадиные силы, чего достаточно для того, чтобы преодолеть 300 км пути. Одним из наиболее преимуществ этого авто является его доступность – стоимость автомобиля составляет в среднем $25 000.

Самым "свежим" электромобилем в этом обзоре является модель BYD Seagull, который представили в 2023 году. Авторы протестировали автомобиль в топовой комплектации, с батареей емкостью в 39 кВт-ч, двигателем на 75 "лошадок" и 135 Нм крутящего момента.

BYD Seagull

Сейчас, эта модель уже стала бестселлером в Китае, ведь за достаточно скромную цену автомобиль предлагается с литий-железо-фосфатной батареей, LED-светом, передовыми системами безопасности и замечательным оснащением салона.

Свой обзор авторы начали с замеров размера багажников всех трех моделей автомобилей. Размер багажника BYD Seagull является достаточно скромным, однако это и неудивительно – автомобиль является компактным ситикаром. Его эффективная длина - 495 мм, ширина -1031 мм, высота - 474 мм.

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BYD Dolphin может похвастаться достаточно вместительным багажником, как для компактного хэтчбека. Автопроизводитель отмечает, что его объем составляет 345 литров. Эффективная длина багажного отделения BYD Dolphin составляет – 610 мм, ширина – 978 мм, а высота – 556 мм.

Конечно же, BYD Yuan Plus имеет самый большой багажник, по сравнению со своими "младшими братьями". Автомобиль, который попал на обзор "Первой электрички", имеет комплектацию Flagship, а потому этот Yuan Plus не оснащен электроприводом крышки багажника, однако в топовой комплектации она есть.

Объем багажного отделения составляет 434 литра. Багажник имеет двойной пол, поэтому замеры делали дважды. Его эффективная длина составляет - 748 мм, ширина – 977 мм, а высота – 325 мм, или 610 без полочки.

BYD Yuan Plus

После этого все автомобили зарядили, чтобы проверить средний показатель расхода при движении в городе. Перед началом теста, на всех автомобилях обнулили показатели бортовых компьютеров. Также важным нюансом является то, что BYD Seagull не оборудован тепловым насосом.

Также, не все автомобили имеют оцинкование кузова, что является важным нюансом в украинских условиях. До 2023 года BYD Yuan Plus не имел оцинкования кузова. Такая же ситуация и у BYD Seagull, а вот модель Dolphin имеет оцинковку независимо от комплектации.

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После того как автомобили преодолели 29 км, авторы решили сравнить показатели расхода. Черный BYD Seagull имел остаток батареи на уровне 86%, а средний показатель расхода составил 13,7 кВт-ч. Серый BYD Dolphin перевозил на борту 3 человек, а потому его показатели составляли 85% батареи и 14,9 кВт-ч расходов. Интересно, что синий BYD Dolphin имел расходы в 14,8 кВт-ч, а заряд батареи – на уровне 84%

Белый Seagull, в котором ехало два человека, имел показатели в 14,1 кВт-ч, и остаток батареи 87%. И напоследок, самый большой BYD Yuan Plus имел показатели в 15,5 кВт-ч и уровень заряда батареи в 81%, что можно считать очень замечательным результатом для семейного кроссовера.

BYD Dolphin

Интересно, что автопроизводитель выпустил рестайлинг для BYD Dolphin. Визуально модели никак не отличаются, однако доработанная версия может похвастаться опцией подогрева и складывания зеркал, подогревами сидений, электроприводом сиденья водителя и пассажира в топовой версии и задним стеклоочистителем.

Автомобиль в топовой версии предлагается с линзованным LED-светом, автоматическим дальним светом, адаптивным круиз-контролем с системой удержания в полосе движения, который по словам авторов работает очень хорошо, колесами 17 размера, бесключевым доступом и дисковыми тормозами всех колес.

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Подвеска представляет собой классический макферсон впереди, и "балку" сзади. Авторы отметили ее хорошие настройки и приятные впечатления от поездки на автомобиле по неровностям.

В салоне автомобиль предлагает хорошие материалы и приятный дизайн. Из дополнительных премиальных опций: панорамная крыша. Также привлекает внимание большой дисплей мультимедийной системы, который может менять положение с горизонтального в вертикальное.

Также плюсом этой мультимедиа, производства Huawei, является ее интерфейс, поддержка английского языка и удобство пользования. К тому же владелец может установить любое нужное ему приложение, с помощью накопителя с APK-файлом. Автомобиль оборудован системой кругового обзора с камерами высокого разрешения, позволяющие с легкостью припарковаться даже в самых сложных условиях.

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Руль автомобиля не регулируются по вылету, однако удобная эргономика салона позволяет удобно разместиться как водителям, так и пассажирам. Задний ряд является просторным, как для городского хэтчбека, однако людям с ростом выше 180 мм будет немножко тесновато.

BYD Seagull является самым бюджетным электромобилем бренда, однако, авто также имеет неплохое оснащение: парктроники и камеру заднего обзора LED-свет, бесключевой доступ, диски 15 размера и автоматический дальний свет.

Шумоизоляция также на бюджетном уровне, а максимальная скорость ограничена 130 км/ч. В салоне Seagull также имеет такой же экран мультимедиа, как и модель Dolphin. Автомобиль оборудован обычным круиз-контролем, а панорамная крыша с системой подогрева сидений и зеркал отсутствуют.

Тестовый BYD Yuan Plus – имел пробег в 33 000 км и выполнен в перед топовой комплектации Flagship. Она предлагается с дисками 18 размера, LED-светом, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем с системой удержания в полосе движения, датчиками слепых зон, бесключевым доступом, рейлингами, камерами кругового обзора и парктрониками.

Подвеска представляет собой макферсон спереди и многорычажную подвеску сзади, что обеспечивает превосходную плавность и мягкость хода на украинских дорогах. Салон выполнен из качественных материалов, а посадка позволяет с комфортом разместиться как спереди, так и сзади.

Эксперты решили сравнить клиренс автомобилей. BYD Dolphin имеет 167 мм дорожного просвета, BYD Seagull – 130 мм, а BYD Yuan Plus – 198 мм. Следующим тестом от команды "Первой электрички" стал пробег на 130 км, со средней скоростью 110 км/ч, чтобы выявить, как эти автомобили будут вести себя во время длительной поездки.

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После того как автомобили проехали это расстояние, расходы серого BYD Dolphin составляли 16,9 кВт-ч, а уровень заряда батареи составлял 19%. Белый Seagull имел расходы на уровне 17,3 кВт-ч и 20% остатка батареи, тогда как черный автомобиль – 17,2 кВт-ч с 14% заряда.

Yuan Plus имел расходы на уровне 17,9 и 30% заряда батареи, а синий Dolphin имел похожий результат в 21% и 18,4 кВт-ч расходов. После этого авторы провели тест скорости зарядки, и привели таблицу с графиками.

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В общем, эксперты остались довольны автомобилями. BYD Seagull понравился своей маневренностью и технологичностью, поэтому для города этот электромобиль подходит просто идеально. Из минусов – низкая шумоизоляция, однако ее отсутствие можно объяснить низкой стоимостью. Ведь в салонах машина стоит от $ 17 000, а под заказ – от 15 000 долларов.

BYD Dolphin за более высокую цену будет во всем лучше Seagull. Авторам понравилось оснащение и цветовая гамма салона. Эксперты даже отметили, что уровень управляемости и комфорта в Dolphin на уровне с Yuan Plus, учитывая, что его стоимость гораздо ниже – в среднем 20 000 долларов США.

Кроссовер от BYD может похвастаться большим багажником, мягкой подвеской и просторным салоном. Однако, наверное, самым большим его плюсом является его экономичность. Как доказали тесты, его расходы не сильно отличаются от гораздо меньших хэтчбеков. К тому же его цена является не очень высокой – в среднем $25 000.

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Подытоживая, можно уверенно сказать, что электромобили бренда BYD являются достойными конкурентами как в классе малых хэтчбеков, так и среди семейных кроссоверов, где на украинском рынке, преимуществом пока обладает Volkswagen ID.4.