Електромобілі китайського виробництва все активніше захоплюють світові ринки. Нещодавно китайська компанія BYD обійшла Tesla й стала лідером глобальних продажів. Експерти “Першої Електрички” протестували найдоступніші електромобілі бренду.

Для огляду було обрано 5 електромобілів бренду BYD – один кросовер BYD Yuan Plus й по два міських хетчбеки BYD Dolphin та BYD Seagull у різних комплектаціях. Автори огляду вирішили дізнатись усі переваги та недоліки цих доступних електромобілів.

Модель BYD Dolphin було представлено торік. Окрім китайської версії також представлена і європейська. Відмінність між ними полягає в місткості батареї: китайський автомобіль у топовій версії обладнаний батареєю на 44,9 кВт-год, а європейський – на 60 кВт-год.

На огляді у експертів був як дорестайлінговий, так і оновлений автомобіль. Дорестайлінговий Dolphin 2022 року виробництва, у майже найвищій комплектації, обладнаний двигуном потужністю в 95 к.с. Фактично, модель Dolphin являє собою компактний хетчбек B-класу. Його габаритні розміри: 4125 мм у довжину, 1770 мм у ширину й 1570 мм у висоту.

Читайте також: З Києва у Львівську область на Honda M-NV: огляд електромобіля та зарядної інфраструктури

BYD Yuan Plus – це електричний кросовер. Автомобіль, який тестували експерти, має батарею на 60 кВт-год та двигун, потужністю 204 кінські сили, чого достатньо для того, щоб подолати 300 км шляху. Однією з найбільш переваг цього авто є його доступність – вартість автомобіля становить в середньому $25 000.

“Найсвіжішим” електромобілем в цьому огляді є модель BYD Seagull, який представили у 2023 році. Автори протестували автомобіль у топовій комплектації, з батареєю місткістю в 39 кВт-год, двигуном на 75 “конячок” й 135 Нм крутного моменту.

BYD Seagull

Наразі, ця модель вже стала бестселером у Китаї, адже за досить скромну ціну автомобіль пропонується з літій-залізо-фосфатною батареєю, LED-світлом, передовими системами безпеки та чудовим оснащенням салону.

Свій огляд автори почали з замірів розміру багажників усіх трьох моделей автомобілів. Розмір багажнику BYD Seagull є досить скромним, проте це й не дивно – автомобіль є компактним сітікаром. Його ефективна довжина – 495 мм, ширина – 1031 мм, висота – 474 мм.

Також цікаво: Електричний суперкар від BYD за 233 тисячі доларів навчили танцювати

BYD Dolphin може похизуватись досить містким багажником, як для компактного хетчбека. Автовиробник зазначає, що його об’єм становить 345 літрів. Ефективна довжина багажного відділення BYD Dolphin становить – 610 мм, ширина – 978 мм, а висота – 556 мм.

Звичайно ж, BYD Yuan Plus має найбільший багажник, порівняно зі своїми “молодшими братами”. Автомобіль, який потрапив на огляд “Першої електрички”, має комплектацію Flagship, а тому цей Yuan Plus не оснащений електроприводом кришки багажника, однак в топовій комплектації вона є.

Об’єм багажного відділення становить 434 літри. Багажник має подвійну підлогу, то ж заміри робили двічі. Його ефективна довжина становить - 748 мм, ширина – 977 мм, а висота – 325 мм, або ж 610 без полички.

BYD Yuan Plus

Після цього усі автомобілі зарядили, аби перевірити середній показник витрат під час руху в місті. Перед початком тесту, на всіх автомобілях обнулили показники бортових комп’ютерів. Також важливим нюансом є те, що BYD Seagull не обладнано тепловим насосом.

Також, не всі автомобілі мають оцинкувані кузова, що є важливим нюансом в українських умовах. До 2023 року BYD Yuan Plus не мав оцинкування кузова. Така ж ситуація й у BYD Seagull, а от модель Dolphin має оцинкування незалежно від комплектації.

Читайте також: Тест 12 електроавто в українських умовах взимку: наскільки швидко вони втрачають заряд

Після того, як автомобілі подолали 29 км, автори вирішили порівняти показники витрат. Чорний BYD Seagull мав залишок батареї на рівні 86%, а середній показник витрат становив 13,7 кВт-год. Сірий BYD Dolphin перевозив на борту 3 людей, а тому його показники становили 85% батареї та 14,9 кВт-год витрат. Цікаво, що синій BYD Dolphin мав витрати в 14,8 кВт-год, а заряд батареї – на рівні 84 %

Білий Seagull, в якому їхало дві людини, мав показники в 14,1 кВт-год, та залишок батареї 87%. І на останок, найбільший BYD Yuan Plus мав показники в 15,5 кВт-год та рівень заряду батареї у 81%, що можна вважати дуже чудовим результатом для сімейного кросовера.

BYD Dolphin

Цікаво, що автовиробник випустив рестайлінг для BYD Dolphin. Візуально моделі ніяк не відрізняються, проте доопрацьована версія може похизуватись опцією підігріву та складання дзеркал, підігрівами сидінь, електроприводом сидіння водія та пасажира у топовій версії та заднім склоочисником.

Автомобіль у топовій версії пропонується з лінзованим LED-світлом, автоматичним дальнім світлом, адаптивним круїз-контролем з системою утримання у смузі руху, який за словами авторів працює чудово, колесами 17 розміру, безключовим доступом та дисковими гальмами усіх коліс.

Також цікаво: Opel Ampera, Ford Focus Electric та Hyundai Ioniq: порівняння електромобілів в українських умовах

Підвіска являє собою класичний макферсон попереду, й “балку” ззаду. Автори зазначили її гарні налаштування й приємні враження від поїздки на автомобілі по нерівностях.

В салоні автомобіль пропонує гарні матеріали та приємний дизайн. З додаткових преміальних опцій: панорамний дах. Також привертає увагу великий дисплей мультимедійної системи, який може змінювати положення з горизонтального у вертикальне.

Також плюсом цієї мультимедіа, виробництва Huawei, є її інтерфейс, підтримка англійської мови й зручність користування. До того ж власник може встановити будь-який потрібний йому застосунок, за допомогою накопичувача з APK-файлом. Автомобіль обладнано системою кругового огляду з камерами з високою роздільною здатністю, що дають змогу з легкістю припаркуватись навіть у найскладніших умовах.

Читайте також: Чому електромобіль Leapmotor C11 називають "вбивцею" Volkswagen ID.4: порівняльний тест-драйв в Україні

Кермо автомобіля не регулюються по вильоту, однак зручна ергономіка салону дозволяє зручно розміститись як водіям, так і пасажирам. Задній ряд є просторим, як для міського хетчбека, проте людям зі зростом вище за 180 мм буде трошки затісно.

BYD Seagull є найбюджетнішим електромобілем бренду, проте, авто також має непогане оснащення: парктроніки та камеру заднього огляду LED-світло, безключовий доступ, диски 15 розміру та автоматичне дальнє світло.

Шумоізоляція також на бюджетному рівні, а максимальна швидкість обмежена 130 км/год. В салоні Seagull також аналогічний екран мультимедіа, як і модель Dolphin. Автомобіль обладнано звичайним круїз-контролем, а панорамний дах з системою підігріву сидінь та дзеркал відсутні.

Тестовий BYD Yuan Plus мав пробіг в 33 000 км й виконаний у перед топовій комплектації Flagship. Вона пропонується з дисками 18 розміру, LED-світлом, панорамним дахом, адаптивним круїз-контролем з системою утримання в смузі-руху, датчиками сліпих зон, безключовим доступом, рейлінгами, камерами кругового огляду та парктроніками.

Підвіска являє собою макферсон спереду та багатоважільну підвіску позаду, що забезпечує чудову плавність та м’якість ходу на українських дорогах. Салон виконано з якісних матеріалів, а посадка дозволяє з комфортом розміститись як спереду, так і позаду.

Експерти вирішили порівняти кліренс автомобілів. BYD Dolphin має 167 мм дорожнього просвіту, BYD Seagull – 130 мм, а BYD Yuan Plus – 198 мм. Наступним тестом від команди “Першої електрички” став пробіг на 130 км, з середньою швидкістю 110 км/год, аби виявити, як ці автомобілі будуть поводити себе під час довготривалої поїздки.

Також цікаво: Скільки проїде по Києву вживаний електричний Hyndai Ioniq: випробування зарядки та пробігу

Після того як автомобілі проїхали цю відстань, витрати сірого BYD Dolphin становили 16,9 кВт-год, а рівень заряду батареї становив 19%. Білий Seagull мав витрати на рівні 17,3 кВт-год й 20% залишку батареї, тоді як чорний автомобіль – 17,2 кВт-год з 14% заряду.

Yuan Plus мав витрати на рівні 17,9 й 30% заряду батареї, а синій Dolphin мав схожий результат у 21 % й 18,4 кВт-год витрат. Після цього автори провели тест швидкості заряджання, й навели таблицю з графіками.

Також цікаво: Зі Львова до Києва на електромобілі за 6 годин: огляд зарядної інфраструктури

Загалом, експерти залишились задоволені автомобілями. BYD Seagull сподобався своєю маневреністю та технологічністю, тому для міста цей електромобіль підходить непогано. З мінусів – низька шумоізоляція, проте її відсутність можна пояснити низькою вартістю. Адже в наявності машина коштує від $17 000, а під замовлення – від 15 000 доларів.

BYD Dolphin за вищу ціну буде у всьому кращий за Seagull. Авторам сподобалось оснащення та колірна гама салону. Експерти навіть зазначили, що рівень керованості та комфорту в Dolphin на рівні з Yuan Plus, враховуючи, що його вартість набагато нижча – в середньому 20 000 доларів США.

Кросовер від BYD може похизуватись великим багажником, м’якою підвіскою та просторим салоном. Проте, напевно, найбільшим його плюсом є економічність. Як довели тести, витрати не сильно відрізняються від набагато менших хетчбеків. До того ж його ціна є не дуже високою – в середньому $25 000.

Також цікаво: Китайський BYD став одним з лідерів ринку нових електромобілів в Україні

Підсумовуючи, можна впевнено сказати, що електромобілі бренду BYD є гідними конкурентами як в класі малих хетчбеків, так і серед сімейних кросоверів, де на українському ринку, перевагою наразі володіє Volkswagen ID.4.