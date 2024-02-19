Експерти “Першої електрички” вирішили протестувати Opel Ampera, Ford Focus Electrick та Hyundai Ioniq – одні з найпопулярніших та найдоступніших електромобілів в Україні.

Hyundai Ioniq вже неодноразово брав участь в тестах “Першої електрички” – авто 2018 року випуску обладнане батареєю 28 кВт-год, потужністю 120 к.с. та крутним моментом 295 Нм. Пробіг цього Ioniq на момент тестування становить понад 50 000 км.

Читайте також: Скільки проїде по Києву вживаний електричний Hyndai Ioniq: випробування зарядки та пробігу

Opel Ampera, також відомий як Chevrolet Bolt, дещо відрізняється від свого американського брата європейським типом зарядного порту. Авто 2017 року виробництва, з пробігом всього в 36 тисяч км. Він оснащений батареєю на 60 кВт-год та двигуном потужністю 204 к.с. й 360 Нм крутного моменту.

Ford Focus Electric 2017 року, з батареєю в 33,5 кВт-год. Даний екземпляр оснащено двигуном на 140 конячок. Його пробіг становить понад 90 тисяч кілометрів.

Перед початком тестувань на економічність батареї усіх трьох автомобілів зарядили до 50%. За умовами, автомобілі будуть рухатись з увімкненим клімат контролем з температурою 20 в автоматичному режимі.

Також цікаво: Чи можна доїхати з Києва в Буковель на електромобілі: огляд зарядної інфраструктури

Hyundai Ioniq комплектується колесами 16 розміру, однак на тестовому автомобілі колісні диски не оригінальні. Автомобіль має LED-оптику ближнього світла, а дальнє світло фар – звичайне галогенне.

Цей Ioniq в максимальній комплектації, тому з додаткового обладнання в авто є передні та задні парктроніки, радар адаптивного круїз-контролю й функції утримання в смузі руху. Також авто має датчики моніторингу сліпих зон, опцію автоматичного виїзду з парковки й камеру заднього огляду.

Читайте також: Експерти протестували електромобілі Volkswagen ID.4, BMW iX3 та Tesla Model в українських умовах

В салоні Ioniq пропонує гарне оснащення: якісні матеріали елементів салону, цифрову панель приладів водія, досить непогану штатну мультимедіа, підігрів керма, клімат-контроль, вентиляцію та підігрів сидінь й електричне налаштування сидіння водія.

Багажник авто, об’ємом 350 літрів, має досить солідні розміри, адже Hyundai Ioniq є ліфтбеком. Ефективна ширина багажного відділення становить 1100 мм, ефективна висота – 380 мм, а довжина – 830 мм.

Ford Focus Electric – електрична версія звичайного Ford Focus 3 покоління й має заводські ксенонові фари та звичайні галогенні задні ліхтарі. В стандартній комплектації авто оснащене парктроніками та камерою заднього виду.

Також цікаво: Ford відмовився від цікавої опції, щоб зекономити мільйони доларів

Багажник – один з головних недоліків електромобіля від Ford. Через те, що автомобіль побудований на базі звичайного авто з ДВЗ, корисний об’єм багажного відділення був “вкрадений” частиною батареї. Інша її частина розташована під передніми сидіннями. Його ефективна ширина – 1040 мм; висота – 500 мм; довжина – 320 мм. За інформацією з відкритих джерел об’єм багажника становить 411 літрів, проте повірити в це досить важко.

В комплектацію автомобіля не входили радар, датчики сліпих зон, однак наявні датчик дощу та світла, підігрів бокових дзеркал, а також електричне налаштування водійського сидіння та двозонний клімат-контроль. На відміну від Hyundai Ioniq, де задня підвіска є залежною, Ford Focus Electric має багатоважільну незалежну підвіску ззаду. Це робить його комфортнішим в керуванні.

Читайте також: Як визначити, який саме електромобіль вам потрібен: поради з вибору

Opel Ampera – це європейська версія електромобіля Chevrolet Bolt. Тестовий автомобіль в топовій комплектації: він має лінзовану оптику й системи утримання в смузі та попередження про зіткнення. Салон цього, на перший погляд, компактного автомобіля є досить просторим й добре оснащеним. Ampera має підігрів сидінь та керма, круїз-контроль та датчики моніторингу сліпих зон.

Багажник – одна з головних переваг Opel Ampera. Його об’єм становить 380 літрів. Ефективна довжина становить 625 мм, ширина складає близько 986 мм, а висота – 630 мм.

Також цікаво: Chevrolet знімає з виробництва Bolt

Після того, як автомобілі подолали маршрут в 55 км, експерти вирішили порівняти їх витрати, а також перевірити швидкість заряду батареї. Opel Ampera після пройденого маршруту мала середні витрати в 14.7 кВт-год й залишок заряду батареї на рівні 32%.

Водночас Ford Focus показав середні витрати на рівні 19,2 кВт-год й мав залишок батареї на рівні 7%, а Hyundai Ioniq мав середні витрати енергії близько 13,6 кВт-год й 22% заряду батареї, що робить його найекономічнішим у цьому тесті.

Тест швидкості показав, що Opel Ampera зарядилась від 32% до 81% за 63 хвилини; Ford Focus Electric від 7% до 98% за 39 хвилин, а Hyundai Ioniq з 22% до 94% всього за 28 хвилин. Таку різницю у швидкості можна пояснити різною місткістю батарей, а також різною номінальною потужністю, яку видавали батареї авто під час зарядки.

Підсумовуючи, можна впевнено сказати, що ці автомобілі – одні з найкращих представників класу найдоступніших авто. За невелику вартість їх власник отримає чудові показники запасу ходу та економічності, а також гарне оснащення автомобілів.

Вартість Ford Focus Electric коливається в районі від $8 000 до $13 000, що робить його найдоступнішим електромобілем з цього тріо. Hyundai Ioniq коштує трохи більше – від $15 000 до $23 000, а Opel Ampera можна придбати за ціною від 16 000 до 23 000 тисяч доларів.

Читайте також: Тест 12 електроавто в українських умовах взимку: наскільки сильно вони втрачають заряд

Загалом, кожен водій зможе обрати для себе лідера в цьому порівнянні, адже смаки та вподобання у всіх різні: хтось може оцінити технологічність та майже “кросоверну” посадку Opel Ampera, тоді як дехто обере плавність ходу й низьку посадку Ford Focus, або ж взагалі придбає Hyundai Ioniq через його надзвичайно низький показник витрат.