Експерти "Першої електрички" провели порівняльний огляд 12 різних електромобілів, аби перевірити, наскільки сильно зменшується запас ходу автомобіля при мінусових температурах.

Звичайно, надмірне споживання електроенергії в холодну пору року для електромобілів є нормою. Саме тому, експерти вирішили порівняти різні електромобілі в однакових умовах. Основна мета такого тесту – дізнатись наскільки вищий показник витрат кВт/год показують холодні електромобілі.

Також цікаво: Чи дає перевагу тепловий насос у Volkswagen ID.4: експеримент

Порівняння провели, коли температура в Києві була дуже низькою: вночі -15 ℃ та до -10 ℃ вдень. За умовами тесту, автомобілі з “непрогрітою” батареєю мають проїхати близько 15-20 км (середній шлях умовного киянина від дому до роботи). В усіх авто будуть однакові налаштування клімат-контролю (22℃ в автоматичному режимі), увімкненні підігрів керма та сидінь та усі автомобілі рухаються зі швидкістю, дозволеною у місті.

Першими порівняли Zeekr 001 та Audi e-tron 55. Автомобілі обладнані схожими за ємністю батареями та мають схожу вагу: 100 кВт*год й 2350 кг у Zeekr, проти 95 квт*год й 2550 кг в Audi. На початку руху Zeekr видавав просто неймовірний показник витрат в 60 кВт/год.

В результаті порівняння Zeekr/Audi виграв китаєць. Після пройдених 15 км шляху за пів години часу, Audi показала середні витрати в 52,6 кВт/год, тоді як Zeekr 001 – 38,1 кВт/год. Отже, в цій парі зі значною перевагою виграв Zeekr 001, адже він виявився енергоефективнішим.

Читайте також: Чому електромобіль Leapmotor C11 називають "вбивцею" Volkswagen ID.4

Наступними окремо перевірили енергоефективність Hyundai Ioniq з батареєю у 28 кВт·год та повнопривідного Volkswagen ID.4 Prime (ємність батареї 82 кВт·год). Під час тесту температура за вікном сягала –14℃. Після пройдених 17 км шляху, Hyundai мав показник витрат 28,8 кВт/год на 100 км шляху. За такий же шлях, ID.4 також показав високий показник витрат – 32.6 кВт/год.

Далі перевірили Zeekr X (66 кВт·год, вага – 1885 кг) та BYD Dolphin (45 кВт·год, вага – 1405 кг). Ці авто мають різний привід: Zeekr – задньопривідний, а BYD – передньопривідний.

Читайте також: Який Volkswagen ID.4 економніший: задньопривідний чи повнопривідний

На BYD Dolphin встановлено ефективний електричний двигун, тому навіть з холодною батареєю автомобіль має середній показник витрат в 15 кВт/год.

Після 15 км шляху Zeekr показав витрати у 29,6 кВт/год, а BYD Dolphin – 17,2 кВт/год, що робить його переможцем не лише в порівнянні з Zeekr X, а й загалом переможцем усього тесту.

Також окремо порівняли між собою електромобілі бренду MG. Для тесту обрали MG Marvel R, який обладнано батареєю в 70 кВт·год й важить 1920 кг та MG 4 з батареєю в 64 кВт·год й вагою в 1685 кг.

На жаль, MG Marvel на панелі приладів не показує витрати більші за 30 кВт/год, тому його результат залишився невідомим. Експерти зафіксували його як 30+. MG 4 показав витрати у 26,6 кВт/год, що робить його енергоефективнішим за свого старшого брата.

Також цікаво: Які електромобілі найчастіше купували в США: рейтинг вживаних моделей

Наступними перевірили компактні електромобілі. Раніше автори “Першої електрички” хотіли протестувати досить популярний в Україні Chevrolet Bolt, але під час цього тесту у них з’явилась можливість протестувати його європейського брата – Opel Ampera.

Конкуренцію йому у даному порівнянні склав Nissan Sylphy. Після пройденого маршруту в 15 км, Nissan показав витрати в 31,4 кВт/год, а Opel – 34,2. Отже, Nissan Sylphy 2018 року випуску переміг.

Читайте також: Експерти протестували електромобілі Volkswagen ID.4, BMW iX3 та Tesla Model Y

Ну і куди ж без Tesla? Класичне порівняння Model Y vs Model 3. Обидва авто оснащені батареями ємністю 75 кВт·год, тому, фактично, вони в однакових умовах.

Після 16 км поїздки монопривідна Model 3 показала витрати 28,4 кВт/год. Model Y, яку протестував Денис, оснащена повним приводом та спеціальною прошивкою Performance, і має потужність в 450 кінських сил, тому результат витрат в 44,3 кВт/год виявився досить прийнятним.

Загалом, автори “Першої електрички” протестували 12 автомобілів різної цінової категорії. Сумарні показники витрат на всіх автомобілях експерти навели в порівняльній таблиці. Підсумовуючи, можна впевнено сказати, що будь-який електромобіль, незалежно від його вартості, так чи інакше, матиме високе споживання електроенергії взимку.

Також цікаво: Скільки проїде по Києву вживаний Hyundai Ioniq: випробування зарядки та пробігу

Завдяки своєму порівнянню, експерти “Першої електрички”, довели, що спочатку, електромобілі дійсно витрачають на 25-30% більше, ніж зазвичай, але високий показник витрат починає падати, коли авто проїде певну кількість кілометрів та прогріє батарею. Тож загальний висновок такий – не варто боятися електромобілів в холодну пору року.