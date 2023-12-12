Варіант електромобіля Volkswagen ID.4 приблизно на 1,5-1,8 тисячі доларів дорожче за версію без нього (в складі так званого "зимового пакету"). Але чи настільки він ефективний в українських умовах, щоб за нього переплачувати?

Нові ID.4 в Україну надходять у різних версіях, і серед них є можливість обрати “зимовий пакет”, в якого є тепловий насос. Чи потрібен він взагалі, та чи надає переваги в українських умовах, вирішили перевірити експерти з каналу “Перша електричка”.

Перевірити ефективність теплового насоса вирішили в трьох тестах. Перші два досить схожі між собою. Обидва авто після холодної ночі проїдуть короткі дистанції, аби зафіксувати середні витрати. Перед остаточним тестом обидва авто пройдуть процес зарядки, а третім і основним тестом став “забіг” на довгу дистанцію – обидва авто проїдуть 50 км.

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Для порівняння обрали два повнопривідні ID.4 комплектації Prime: один з тепловим насосом, а інший – без нього. Проте це не єдина відмінність між ними. Авто без теплового насоса обладнане 18 дюймовими колесами, тоді як інший ID.4 мав диски 21 дюймів.

За умовами тестування обидва авто рухались Києвом 50-60 км/год, без різких обгонів, та з однаковими налаштуваннями кліматичної системи. Таким чином, автори тесту спробували створити максимально рівні умови для обох авто.

Тестовий заїзд на 50 км показав досить цікавий результат. Вже на половині шляху, коли авто проїхали 33 км з запланованих 50, авто мали різні показники витрат. Авто без теплового насоса витрачало 27.5 кВт-год, тоді як авто, обладнане ним, витрачало 26.9 кВт-год. Тобто, різниця становила всього 0.6 кВт-год.

Змінивши налаштування клімат-контролю та піднявши температуру до 24°C, різниця споживання в обох авто збільшилась. ID.4 з тепловим насосом почав споживати 26.3 кВт-год, тоді як авто без нього показало рівень витрати 27 кВт-год.

Проте в кінці запланованого маршруту перевага майже знівелювалася – звичайний ID.4 споживав 27.2 кВт-год., а ID.4 з тепловим насосом – 27 кВт-годин.

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Тест, який передбачав поїздку на авто після холодної ночі на 10 км, також здивував. Перш ніж рушати, в обох авто ідентично налаштували клімат на 21°C з підігрівом керма та сидіння водія в першому положенні, та обрали режим їзди Comfort та режим роботи рекуперації в положенні D. Авто, обладнане тепловим насосом, показало витрату 31.4 кВт-год., а авто без нього – 32.8 кВт-годин.

Остаточний короткий тест на 20 км лише остаточно підтвердив результати двох минулих тестів. Топова версія ID.4 з тепловим насосом споживала в середньому 24.3 кВт-годин. Аналогічний результат показала і звичайна версія ID.4. В кінці всіх тестувань автори навели таблицю загальну таблицю усіх витрат на обох авто.

Підсумовуючи, можна впевнено сказати, що правильний вибір розміру коліс майже нівелює відсутність теплового насоса у звичайному ID.4 Prime. Можна зробити висновок - переплачувати за додаткову опцію у вигляді теплового насоса немає сенсу. Його ефективність в українських умовах у Volkswagen ID.4 є досить низькою.