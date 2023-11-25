Volkswagen ID.4 дуже популярний в Україні, однак у нас мало знають про інші електрокросовери світових брендів. Порівняємо його з Nissan Ariya - ефектним та інноваційним SUV, який зараз можна придбати в Україні за схожою з ID.4 ціною.

VW ID.4 базується на платформі Volkswagen Group MEB і став першим електричним кросовером марки. Зараз ID.4 займає провідні позиції на ринку електрокарів в Україні. На це є декілька вагомих причин. Перш за все, це модель європейського бренду, хоч більшість авто, які продаються у нас, вироблені в Китаї. За мінімальну вартість у $27 000 ви отримуєте ID.4 у комплектації Pure+. Ця версія має задній привід, двигун на 204 к.с., батарею ємністю 84,8 кВт і запасом ходу 600 км. Динаміка як для сімейного кросовера досить непогана – 8,5 секунд до сотні.

Nissan Ariya – перший повноцінний електромобіль за 10 років після виходу культового масового електромобіля Leaf. Новий Nissan Ariya можна назвати флагманською моделлю бренду. Ціни на Ariya в Україні починаються від $28 000 за базову комплектацію. За ці гроші ви отримаєте авто з переднім приводом, топову батареєю на 90 кВт, двигун на 242 к.с., та запас ходу в 623 км.

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Дизайн та розміри

VW ID.4 за розмірами більший за Tiguan, проте трохи менший за Touareg. Зроблені в Китаї автомобілі випускаються у двох версіях – CROZZ та X, які відрізняються між собою лише візуально.

Дизайн ID.4 досить стриманий і консервативний. Серед цікавих дизайнерських елементів – з’днані між собою фари, приховані ручки дверей, а також задня світлодіодна смуга, що з’єднує ліхтарі, та широкий спойлер на даху.





Nissan Ariya сподобається поціновувачам екстравагантного дизайну та оригінальних рішень. Загалом, Ariya здається більш “кросоверною” в порівнянні з ID.4, а все тому, що вона ширша та вища.

Незвичні лінії передньої оптики створюють незабутній образ. Складна фактура бокової частини створює цікаву гру ліній.

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Інтер’єр

В салоні ID.4 увагу водія привертає незвичне розташування селектору режимів їзди, та цифрова приладова панель, яка жорстко закріплена на рульовій колонці.

Мультимедія – сенсорний дисплей на 12 дюймів. Він відповідає за другорядні функції, такі як, наприклад, кондиціонер, музика чи CarPlay. Ключова інформація: швидкість, запас ходу, рівень заряду – виводиться на приладова панель.

Ергономіка в ID.4 на високому рівні – сидіння з екошкіри зручні, мають електричні регулювання і “пам’ять” налаштувань; кермо пошите з натуральної шкіри – зручне і приємне на дотик. Передня панель та карти дверей виконані з якісних матеріалів. Задній ряд сидінь просторий, проте людям з високим зростом може бути затісно. Багажник місткий – об’ємом в 543 літри.

Інтер’єр нового Nissan Ariya видався теж неординарним, як і екстер’єр. Увагу привертають два дисплеї діагоналлю по 12.5 дюймів. На першому екрані відображаються всі головні показники авто, на другому – система мультимедіа. Проте в авто відсутні функції CarPlay та Android Auto.

Також цікаво реалізовані сенсорні кнопки на передній консолі, які вібрують при натисканні. Кермо та сидіння виконані з якісної екошкіри та мають електрорегулювання. Дверні карти та передня панель – з приємної на дотик замші. Підлокітник по центру має ніші для бездротової зарядки телефону, а в задній його частині розташовані регулювання підігріву задніх сидінь, та кнопка доступу до потаємної ніші, яка розташована по центру внизу передньої консолі. Ззаду місця вистачить навіть людям зі зростом 180+ см. Багажник великий, проте все ж менший, ніж у конкурента – всього 468 літрів.

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Ходова, середні витрати та швидкість заряду

Думки експертів щодо рівня комфорту моноприводних версій цих авто розділились. Хтось віддає всі лаври задньоприводному ID.4, за його гарну керованість і чудовий рівень комфорту. Натомість передньопривідний Nissan Ariya має чудову динаміку і керованість, гарний рівень шумоізоляції та м’яку підвіску. Саме тому обрати лідера серед цих двох авто досить важко.

Якщо брати до уваги середні витрати, то Nissan Ariya виявляється трошки економнішою за свого німецького-китайського конкурента. Експерти з ютуб-каналу “Перша електричка” провели незалежний тест цих двох авто вулицями Києва і отримали результат, що середня витрата в ID.4 – 18.2 кВт*год, а в Ariya - 17.6 кВт*год на 100 км. Тобто, різниця всього на 0,6 кВт*г, проте на довгій дистанції це може бути плюсом для японця.

Заряджаються автомобілі також зі схожою швидкістю. На швидкісній зарядці ID.4 зарядився з 30% до 90% за 37 хвилин. Ariya, з 20% до 90% - за 47 хвилин.

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Висновок

Порівнюючи між собою ці автомобілі, досить важко обрати лідера. Обидва автомобілі досить схожі за характеристиками та виконанні на високому рівні, хоч і зроблені у Китаї.

Варто лише зазначити, що ці автомобілі офіційно не продаються в Україні, але зараз вже є велика кількість дилерів, які імпортують ці машини з інших країн (зазвичай це Китай). Саме тому покупцю такого авто не варто сподіватись ані на гарантію, ані на фірмовий сервіс цих електрокросоверів.