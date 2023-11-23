Обсяги імпорту автотранспорту попри усі труднощі поступово зростають: на початку цього року в Україну прибувало близько 10 тисяч автомобілів в місяць, за підсумками жовтня на митне оформлення було подано понад 27 тисяч вживаних легкових транспортних засобів. Більшість яких згодом потрапить на першу реєстрацію в сервісні центри МВС.

У жовтні 2023 року митне оформлення пройшли 27,1 тисячі вживаних легковиків з пробігом. Найбільше прибуло з країн Європейського Союзу — 16,6 тис., або 61,3%. З країн Америки на митне оформлення було подано 9,2 тисяч автівок, що складає 33,9%. Це вагома частка, однак істотно менша, ніж бувало раніше, коли авто зі США та Канади складали понад половину від усіх новоприбулих, повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

Дилери, здебільшого незалежні, продовжують налагоджувати логістичні зв’язки з Китаєм — 446 автівок, з часткою 1,6%. Подібна кількість легковиків прибула з Південної Кореї — 405 шт., майже удвічі менше з Грузії (223 шт.) та ще менше з Великої Британії — 207 шт.

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Після значного зменшення обсягів імпорту легковиків з країн Америки, спричинене блокуванням українських морських портів терористами рф, цей напрямок поступово відновлюється. Дилери, які раніше займалися доставленням авто зі США та Канади, тепер перебудували логістику через порти Європи — Литву, Румунію, Польщу. Доставити авто з Америки стало дорожче, адже додається ще доставлення Європою на автовозі, проте для моделей, ринкова ціна яких в Україні понад 15-20 тисяч доларів, навіть такий складний маршрут виправданий.

Звідки привозили авто в Україну в жовтні-2023 р.

Якщо ж аналізувати тенденції купівлі вживаних авто з-за кордону в розрізі окремих країн, а не регіонів загалом, то на першому місці за статистичними митними підсумками жовтня Сполучені Штати Америки з солідною часткою 33,1% та 9 тисячами легковиків. Не втрачають своєї привабливості автомобілі з Німеччини — звідти прибуло 4,8 тис. вживаних легковиків, що дозволило країні з найбільшим авторинком у Європі посісти друге місце у цьому рейтингу з часткою 17,7%. Машин з Польщі прибуло 3,5 тис., а їхня частка сягнула 13%.

Тут слід додати, що Польща та Литва часто виконують роль «транзитних країн», часто машини там не купують, а лише оформлюють експортні документи, відповідно частка фактично придбаних там автомобілів може бути меншою.



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Скільки витратили грошей на вживані авто з-за кордону?

У жовтні 2023 року українці придбали за кордоном вживаних легковиків сумарною митною вартістю 8,5 мільярда гривень. За сьогоднішнім офіційним обмінним курсом валюти це близько $236 мільйонів.

Найбільше грошей витратили на купівлю авто зі США (понад 3,5 мільярда гривень). На другому місці розмістилася Німеччина. На машини, експортовані з цієї країни, українці витратили трохи більше за 1 мільярд гривень. На третьому місці Польща з сумарною митною вартістю 967 мільйонів гривень за привезені звідти вживані легковики.

Вживані авто з Китаю посіли четверте місце (513 млн грн). Замикає першу п’ятірку Норвегія (464 млн грн).



Сукупна митна вартість імпортних вживаних легковиків за країнами, жовтень-2023



Справжня вартість авто може відрізнятися — як в більшу, так і в меншу сторони, бо поняття «митна вартість» та справжня ціна авто — поняття різні. Через недосконалість митної системи, статистика показує більше дешевших авто, хоча насправді їхня кількість менша — бо реальна їхня вартість більша.

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Скільки коштують вживані авто з-за кордону?

Основна тенденція українського імпорту залишається незмінною: найбільший попит серед українців мають доступні автомобілі вартістю $1-2 тисячі. Не став виключенням й жовтень, протягом якого таких було 11,2% від загальної кількості ввезених. Загалом, 72,7% усіх імпортних легковиків у жовтні-2023 коштували менш як $10 тисяч.



Цінова структура імпортних легковиків у жовтні-2023

Загалом, через низьку купівельну спроможність та складну економічну ситуацію в Україні, найбільший попит на імпортні автомобілі спостерігається в бюджетному сегменті. Оскільки високі митні платежі роблять імпорт значної частини вживаних авто доступної цінової категорії економічно невигідним, покупці часто відмовляються від купівлі вживаного автомобіля з-за кордону та надають перевагу машинам на внутрішньому ринку. Зараз розподіл ринку щодо перших реєстрацій та угод купівлі-продажу всередині країни виглядає як 20:80.

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У яких країнах авто найдешевші?

Найдорожчими виявилися вживані легковики, котрі українці привозили з Китаю. Їхня середня вартість склала $33,8 тисячі. І це значення істотно вище, ніж для всіх інших країн, що пояснюється популярністю «майже нових» автомобілів з Китаю, переважно електричних, які проходять митне оформлення як вживані. На другому місці цього разу Угорщина зі значенням середньої ціни $12,9 тис. Третя сходинка в автівок з Норвегії — $12,2 тис., четверте отримують легковики з пробігом зі США — $10,7, п’яте — з Канади, $ 8,9 тис.

Найнижчою середня митна вартість з наведеної тут двадцятки країн виявилася у вживаних легковиків з Іспанії ($5,5 тис.), Бельгії ($5,4 тис.) та Словенії ($5,3 тис.).

Середня митна вартість вживаних легковиків за країнами експорту, жовтень-2023