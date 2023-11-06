Стало відомо, яким імпортованим авто з пробігом віддали перевагу українці у жовтні.

У минулому місяці український автопарк поповнили 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

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Відносно жовтня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 41%, а у порівнянні з попереднім місяцем піднялись на 1%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%. Далі йдуть: дизельні – 31%; електромобілі – 17%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf. До речі, останні місяці вся п’ятірка лідерів залишається незмінною.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1544 од.;

Renault Megane - 1200 од.;

Skoda Octavia - 960 од.;

Volkswagen Passat - 785 од.;

Nissan Leaf - 573 од.;

Volkswagen Tiguan - 451 од.;

Tesla Model 3 - 442 од.;

Audi A4 - 416 од.;

Ford Focus - 411 од.;

Nissan Qashqai - 404 од.

Середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери становить дев’ять з половиною років.