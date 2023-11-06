Стало известно, какие импортированные автомобили с пробегом предпочли украинцы в октябре.
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 21,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, сообщает Укравтопром.
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По отношению к октябрю 2022 года регистрации таких авто увеличились на 41%, а по сравнению с предыдущим месяцем поднялись на 1%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%. Далее следуют: дизельные – 31%; электромобили – 17%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf. При єтом, в последние месяцы вся пятерка лидеров остается неизменной.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf – 1544 ед.;
- Renault Megane – 1200 ед.;
- Skoda Octavia – 960 ед.;
- Volkswagen Passat – 785 ед.;
- Nissan Leaf – 573 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 451 ед.;
- Tesla Model 3 – 442 ед.;
- Audi A4 – 416 ед.;
- Ford Focus – 411 ед.;
- Nissan Qashqai - 404 ед.
Средний возраст подержанных машин, в октябре перешедших на украинские номера, составляет девять с половиной лет.