Стало известно, какие импортированные автомобили с пробегом предпочли украинцы в октябре.

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 21,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, сообщает Укравтопром.

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По отношению к октябрю 2022 года регистрации таких авто увеличились на 41%, а по сравнению с предыдущим месяцем поднялись на 1%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%. Далее следуют: дизельные – 31%; электромобили – 17%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf. При єтом, в последние месяцы вся пятерка лидеров остается неизменной.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf – 1544 ед.;

Renault Megane – 1200 ед.;

Skoda Octavia – 960 ед.;

Volkswagen Passat – 785 ед.;

Nissan Leaf – 573 ед.;

Volkswagen Tiguan – 451 ед.;

Tesla Model 3 – 442 ед.;

Audi A4 – 416 ед.;

Ford Focus – 411 ед.;

Nissan Qashqai - 404 ед.

Средний возраст подержанных машин, в октябре перешедших на украинские номера, составляет девять с половиной лет.