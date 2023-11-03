Доля электрических и гибридных автомобилей постепенно растет.

Автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новых авто, но их доля в октябре снизилась, сообщает Укравтопром.

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Если в сентябре они охватывали 68% продаж новых легковых автомобилей, то в октябре этот показатель уменьшился до 65%.

Самыми популярными на отечественном рынке остаются автомобили с бензиновыми двигателями. В прошлом месяце они охватили 45% продаж новых автомобилей. В сравнении с сентябрьским результатом эта доля уменьшилась на 1 процентный пункт (п.п.). Также уменьшилась рыночная доля дизельных автомобилей с 22% до 20%.

В то же время на 2 п.п. увеличился сегмент гибридов – до 19%. Электромобили охватили 15% рынка новых авто, что на 1 п.п. больше, чем в сентябре. Доля авто с ГБО осталась на прежнем уровне – 1%.

Структура рынка новых авто в октябре 2023г.

автомобили с бензиновыми двигателями – 45% регистраций; дизельные авто – 20%; гибриды – 19%; электромобили – 15%; автомобили с ГБО – 1%.

Лидерские позиции по сегментам заняли: