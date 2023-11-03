Частка електричних та гібридних автомобілів поступово зростає.

Автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто, але їх частка у жовтні зменшилась, повідомляє Укравтопром.

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Якщо у вересні вони охоплювали 68% продажів нових легковиків, то у жовтні цей показник зменшився до 65%.

Найпопулярнішими на вітчизняному ринку залишаються авто з бензиновими двигунами. У минулому місяці вони охопили 45% продажів нових авто. У порівнянні з вересневим результатом ця частка зменшилась на 1 відсотковий пункт (в.п.). Також зменшилась ринкова частка дизельних авто з 22% до 20%.

Водночас на 2 в.п. збільшився сегмент гібридів – до 19%. Електромобілі охопили 15% ринку нових авто, що на 1 в.п. більше, ніж у вересні. Частка авто з ГБО залишилась на колишньому рівні - 1%.

Структура ринку нових авто у жовтні 2023р.:

автомобілі з бензиновими двигунами - 45% реєстрацій; дизельні авто – 20%; гібриди – 19%; електромобілі – 15%; автомобілі з ГБО – 1%.

Лідерські позиції за сегментами посіли: