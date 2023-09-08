В концерні Stellantis вважають, що автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння будуть використовуватися до 2050 року. Щоправда, заправляти їх будуть не бензином чи дизелем, а синтетичним пальним.

Поки автовиробники йдуть до повністю електричного майбутнього, Stellantis нагадує про сьогодення систем внутрішнього згоряння. Як повідомляє Reuters, старший віце-президент Stellantis Крістіан Мюллер зазначає, що багато хто з виробників автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння компанії, ймовірно, все ще залишатимуться потрібними ще довго після того, як відбудеться революція електромобілів.

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Це відбувається, коли автомобільний конгломерат ділиться новинами про співпрацю з енергетичною компанією Aramco щодо розробки та використання синтетичного електронного пального. Використовуючи зразки такого палива, надані компанією Aramco, Stellants почали тестувати різні двигуни на сумісність. 24 двигуни, що використовуються в Європі різними брендами, використовували пальне і працювали нормально без будь-яких модифікацій. Електронне пальне створюється шляхом реакції вуглекислого газу з воднем, і Stellantis стверджує, що воно може зменшити викиди вуглецю від транспортних засобів протягом життєвого циклу на 70 відсотків.

Вивчення застосування синтетичного пального не означає, що компанія послаблює свій план Dare Forward 2030. Мета полягає в тому, щоб мати повністю електричну лінійку для Європи до 2030 року, але клієнти Stellantis не будуть залишати свої моделі 2029 року, що працюють на газу, лише через рік і зупинятися на цьому. Будучи третьою за величиною автомобільною групою в світі за обсягом продажів, Stellantis привносить основну перспективу автомобільного транспорту в довгострокове використання двигунів внутрішнього згоряння за допомогою синтетичного пального.

"Я думаю, що 25 відсотків наших транспортних засобів все ще будуть використовуватись через 20 років", - сказав Мюллер, повідомляє Reuters. «Отже, такий час впливу електронного палива є значним, дуже значним».

Потенційне використання синтетичного палива для сучасних і майбутніх транспортних засобів внутрішнього згоряння — не свіжа новина. У квітні 2022 року Porsche оголосила про значні інвестиції в біопаливну компанію, а Bentley уклала велику угоду щодо використання біопалива в усіх своїх автомобілях на Фестивалі швидкості в Гудвуді 2023 року. Потенційні переваги електронного палива навіть змусили Європейський Союз внести поправки до заборони від 2035 року на нові автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння за умови, що ці автомобілі працюють на синтетичному пальному.

Європа — не єдине місце, яке готове припинити виробництво нових автомобілів внутрішнього згоряння до 2035 року. У США штати Каліфорнія, Орегон і Нью-Йорк наполягають на забороні, і Австралія також наближається до цього тренду. Тим не менш, до 2035 року ще далеко, і ми вже бачили відмову в Європі щодо законодавства ЄС. Альянс Німеччини з сімома іншими країнами став каталізатором у створенні вищезазначеного винятку щодо електронного палива, і, безумовно, є час, щоб політика змінилася. Оскільки розвиток електронного палива триває, наступні кілька років мають бути дуже цікавими.

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