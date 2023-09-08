Stellantis считает, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут использоваться до 2050 года. Правда, заправлять их будут не бензином и дизелем, а синтетическим горючим.

Пока автопроизводители идут к полностью электрическому будущему, Stellantis напоминает о настоящих системах внутреннего сгорания. Как сообщает Reuters, старший вице-президент Stellantis Кристиан Мюллер отмечает, что многие производители автомобилей с двигателем внутреннего сгорания компании, вероятно, все еще будут оставаться нужными еще долго после того, как произойдет революция электромобилей.

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Это происходит, когда автомобильный конгломерат делится новостями о сотрудничестве с энергетической компанией Aramco по разработке и использованию синтетического электронного топлива. Используя образцы электронного топлива, предоставленные компанией Aramco, Stellants начали тестировать разные двигатели на совместимость. 24 двигателя, используемых в Европе разными брендами, использовали топливо и работали нормально без каких-либо модификаций. Синтетическое топливо создается путем реакции углекислого газа с водородом и Stellantis утверждает, что оно может уменьшить выбросы углерода от транспортных средств в течение жизненного цикла на 70 процентов.

Изучение применения электронного топлива не означает, что компания ослабляет свой план Dare Forward 2030. Цель состоит в том, чтобы иметь полностью электрическую линейку для Европы до 2030 года, но клиенты Stellantis не будут оставлять свои работающие на газе модели 2029 года только через год и останавливаться на этом. Будучи третьей по величине автомобильной группой в мире по объему продаж Stellantis привносит основную перспективу автомобильного транспорта в долгосрочное использование двигателей внутреннего сгорания с помощью электронного топлива.

"Я думаю, что 25 процентов наших транспортных средств все еще будут использвоваться через 20 лет", – сказал Мюллер, сообщает Reuters. «Итак, такое время воздействия электронного топлива является значительным, очень значительным».

Потенциальное использование синтетического топлива для современных и будущих транспортных средств внутреннего сгорания – не свежая новость. В апреле 2022 года Porsche объявила о значительных инвестициях в биотопливную компанию, а Bentley заключила крупное соглашение по использованию биотоплива во всех своих автомобилях на Фестивале скорости в Гудвуде 2023 года. Потенциальные преимущества электронного топлива даже заставили Европейский Союз внести поправки в запрет от 2035 года на новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания при условии, что эти автомобили работают на электронном топливе.

Европа – не единственное место, которое готово прекратить производство новых автомобилей внутреннего сгорания до 2035 года. В США штаты Калифорния, Орегон и Нью-Йорк настаивают на запрещении, и Австралия также приближается к этому тренду. Тем не менее, до 2035 года еще далеко, и мы уже видели отказ в Европе по поводу законодательства ЕС. Альянс Германии с семью другими странами стал катализатором в создании вышеупомянутого исключения в отношении электронного топлива, и, безусловно, есть время, чтобы политика изменилась. Поскольку развитие электронного топлива продолжается, следующие несколько лет должны быть очень интересны.

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"Мы изучаем все решения, чтобы укрепить нашу амбициозную стратегию стать компанией с нулевым выбросом углерода к 2038 году", - сказал главный инженерно-технический директор Stellantis Нед Курик. «Дополнительное синтетическое топливо может оказать значительное и почти мгновенное влияние на сокращение выбросов CO2 существующего парка транспортных средств, предлагая нашим клиентам простой и экономически эффективный вариант уменьшить свой углеродный след – такой же простой, как выбор другого топливного пистолета на АЗС без дополнительных модификаций их транспортных средств. средств».