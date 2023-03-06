До кінця нинішнього десятиліття модельний ряд бренду повинен включати три десятки електрокарів. Але традиційні авто також будуть випускатись.

Компанія Honda планує використовувати ДВС у своїх автомобілях щонайменше до 2040 року. Таку заяву зробив генеральний директор японської марки Тосіхіро Мібе під час візиту на виробничий комплекс у Мерісвілл. При цьому, незважаючи на слова топ-менеджера, пріоритетними напрямками бренду, як і раніше, є електрифікація модельного ряду, а також розвиток перспективних паливних елементів.

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Про те, що компанія Honda до 2040 року збирається повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння, Тосіхіро Мібе говорив одразу після свого призначення. Зараз глава марки повідомив, що для деяких категорій транспорту, включаючи спорткари, пікапи і вантажівки, інженери продовжать ще довгий час застосовувати класичні мотори.

Наприкінці цього десятиліття модельний ряд Honda має налічувати близько 30 різних електрокарів. Для цього японська компанія в 2024 році на підприємстві General Motors в американському штаті Теннессі налагодить виробництво електрокросоверів Honda Prologue та Acura ZDX, які збудують на архітектурі Ultium.

Через рік марка спільно з фахівцями LG запустить у США "гігафабрику" з виробництва акумуляторів. 2026 року компанія планує створити власну електричну платформу e:Architecture. Фінальним етапом розвитку стане розробка ще одного візка, на базі якого випускатимуть бюджетні батарейні моделі для північноамериканського та китайського ринків.

У середині лютого стало відомо, що в країнах Євросоюзу з 2035 року заборонять продавати автомобілі, обладнані двигунами внутрішнього згоряння. Проте заборона зачепить не всіх автовиробників.