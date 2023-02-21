Компанія Honda побудувала 800-сильний гібридний кросовер CR-V. Проект реалізований спільними зусиллями Honda Performance Development та Auto Development Center й буде повністю розсекречено в останній день лютого.

Втім, вже зараз відомо, що кросоверу дісталися повністю вуглепластиковий кузов, екстремальний аеродинамічний обвіс, новий двигун, швидше за все, від Civic Type R, та «голий» салон з каркасом безпеки та кермом-штурвалом.

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В основу експериментальної машини ліг новий CR-V, представлений влітку минулого року. В Америці кросовер пропонують з турбомотором 1.5, а в топових версіях – з гібридною силовою установкою четвертого покоління. У ній бензинову «четвірку» 2.0, що працює за циклом Аткінсона, доповнює кілька змонтованих паралельно один одному електромоторів. Тяговий розвиває 335 Нм, а комбінована потужність усієї системи становить 207 «конячок».

Залишається тільки гадати, як HPD та АDC підняли потужність силової установки до 800 к.с. Без заміни ДВЗ точно не обійшлося. Інші цікаві моменти – це, звичайно ж, компонування та динамічні характеристики. Краще все ж дочекатися офіційних даних.