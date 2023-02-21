Компания Honda построила 800-сильный гибридный кроссовер CR-V. Проект реализован совместными усилиями Honda Performance Development и Auto Development Center и будет полностью рассекречен в последний день февраля.

Впрочем, уже сейчас известно, что кроссоверу достались полностью углепластиковый кузов, экстремальный аэродинамический обвес, новый двигатель, скорее всего, от Civic Type R и «голый» салон с каркасом безопасности и рулем-штурвалом.

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В основу экспериментальной машины лег новый CR-V, представленный летом прошлого года. В Америке кроссовер предлагают с турбомотором 1.5, а в топовых версиях – с гибридной силовой установкой четвертого поколения. В ней бензиновую «четверку» 2.0, работающую по циклу Аткинсона, дополняет несколько смонтированных параллельно друг другу электромоторов. Тяговый развивает 335 Нм, а комбинированная мощность всей системы составляет 207 «лошадок».

Остается только полагать, как HPD и АDC подняли мощность силовой установки до 800 л.с. Без замены ДВС точно не обошлось. Другие интересные моменты – это, конечно же, компоновка и динамические характеристики. Лучше все же дождаться официальных данных.