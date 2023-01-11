Поки що автомобіль має статус концепту, тож до серійного виробництва ще далеко. Але деякі технічні характеристики вже оголошені.

Suzuki представила свою нову концепцію електричного позашляховика під назвою EVX. Він базується на спеціальній платформі повністю електричних SUV і може похвалитися запасом ходу понад 500 км.

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Довжина концептуального електричного позашляховика становить 4300 мм, ширина — 1800 мм і висота — 1600 мм. Він отримує акумуляторну батарею ємністю 60 кВт/год.

«Ми просуваємо ряд глобальних заходів щодо скорочення викидів парникових газів, які утворюються в результаті нашого бізнесу. Одним із ключових заходів є зменшення викидів CO 2 завдяки використанню нашої продукції. Тут, в Індії, як було оголошено в березні минулого року, ми інвестуємо 100 мільярдів рупій у виробництво BEV та їхніх акумуляторів», — сказав Тошіхіро Сузукі, директор-представник і президент Suzuki Motor Corporation.

Загалом на виставці Auto Expo 2023 компанія представила 16 автомобілів, серед яких Grand Vitara, XL6, Ciaz, Ertiga, Brezza, WagonR Flex Fuel, Baleno та Swift.