Пока автомобиль имеет статус концепта и до серийного производства еще далеко. Но некоторые технические характеристики уже объявлены.

Suzuki представила свою новую концепцию электрического внедорожника под названием EVX. Он базируется на специальной платформе полностью электрических SUV и может похвастаться запасом хода более 500 км.

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Длина концептуального электрического внедорожника составляет 4300 мм, ширина – 1800 мм и высота – 1600 мм. Он получает аккумуляторную батарею емкостью 60 кВт/ч.

«Мы продвигаем ряд глобальных мер по сокращению выбросов парниковых газов, образующихся в результате нашего бизнеса. Одним из ключевых мер является уменьшение выбросов CO2 благодаря использованию нашей продукции. Здесь, в Индии, как было объявлено в марте прошлого года, мы инвестируем 100 миллиардов рупий в производство BEV и их аккумуляторов», – сказал Тошихиро Сузуки, директор-представитель и президент Suzuki Motor Corporation.

В общей сложности на выставке Auto Expo 2023 компания представила 16 автомобилей, среди которых Grand Vitara, XL6, Ciaz, Ertiga, Brezza, WagonR Flex Fuel, Baleno и Swift.