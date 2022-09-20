Поки що безіменної моделі пророкують 109-сильну електричну установку та запас ходу близько 300 кілометрів.

Марка Baojun, що входить до спільного підприємства General Motors і SAIC, анонсувала нову модель. Це невеликий кросовер з дводверним кузовом, що нагадує Suzuki Jimny, але поступається йому за габаритами.

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Довжина становитиме всього 3,4 метра - на рівні поширеного Daewoo Matiz. У рух крихітний автомобіль приводить електрична силова установка, причому місцеві ЗМІ пророкують йому відразу два електродвигуни.

Новинка Baojun отримає традиційні для позашляховика пропорції кузова з короткими звисами, дах із рейлінгами, темні передні стійки та незабарвлені бампери. Двері виглядають великими, що свідчить про коротку відстань між осями. Футуристичності додає передня заглушка на місці радіаторної решітки, об'єднана зі світлодіодними «пунктирами» фар, а ззаду видно ліхтарі у формі розімкнених округлених прямокутників.

Кросовер анонсували під час ринкового дебюту електромобіля Baojun KiWi 2023 модельного року. Цілком можливо, що поки неназвана новинка буде побудована на тій же платформі, яка також лежить в основі Wuling Hongguang Mini EV - електрокара, що продається в Китаї.

Що стосується силової установки, то, за даними деяких ЗМІ, кросоверу дістануться відразу два електричні двигуни загальною потужністю близько 109 кінських сил. Місткість тягової батареї становитиме 31,9 кіловат-години, що забезпечить автомобілю до 300 кілометрів ходу на одній зарядці.

Прем'єра нового автомобіля Baojun очікується у листопаді 2022 року на автосалоні в Гуанчжоу, а продажі в КНР можуть стартувати на початку 2023 року.