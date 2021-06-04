Невеликий китайський автовиробник Hengrun Auto оголосив про старт продажів електричної моделі HRS1, концептуально і зовні дуже схожої на Suzuki Jimny.

Японський позашляховик є справжньою іконою серед машин такого типу, тому поява китайського клону було лише питанням часу. Однак HRS1 екстер’єром все ж помітно відрізняється від прототипу. Дизайн передньої частини взагалі ніяк не перетинається з Jimny, нагадуючи інший китайський позашляховик – Beijing BJ40.

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Китайська машинка може оснащуватися литими дисками, мультимедійною системою, сидіннями з тканини та шкіри, багатофункціональним кермом, камерою заднього виду, “круїзом” і датчиками контролю тиску в шинах. А от по технічній частині великого вибору немає зовсім – Hengrun HRS1 оснащений синхронним електродвигуном на задній осі. Потужність його складає 44 к.с., про крутний момент не повідомляється. Літій-залізо-фосфатна батарея має ємність 28 кВт*год і дозволяє машині проїжджати до 305 кілометрів за методикою NEDC.