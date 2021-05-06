Безготівковий і безконтактний розрахунок у КНР, схоже, вийшов на новий рівень.

З початку пандемії коронавірусу більше людей почало використовувати безготівкові операції, зокрема безконтактні платежі, що здійснюються за допомогою мобільних телефонів. Та одна справа оплатити у такий спосіб пальне на АЗС чи каву, продукти чи одяг в магазині і зовсім інша – придбати цілий автомобіль. І не якийсь Volkswagen Golf або Toyota Corolla.

Дізнайтесь також: В'єтнамський автовиробник заявив у поліцію на власника, що розмістив негативний відгук на седан Lux A2.0

Купити розкішний автомобіль “в один клік” по сенсорному екрану свого смартфону – це справді щось нове. Без візитів до шоурума, без обговорення з менеджером і навіть не побачивши машину на власні очі! І це не одиничний випадок – у китайському додатку WeChat нещодавно було проведено кілька подібних операцій. У числі замовлень і дуже особливий Rolls-Royce Phantom Tempus, один із 20 випущених.

WeChat найкраще описується, як щось середнє між Whatsapp, Instagram та Paypal і в основному використовується для надсилання та отримання повідомлень. Але також додаток дозволяє користувачеві негайно купувати речі і стає важливим інструментом комерції для будь-якої компанії, яка веде бізнес у Китаї.

Rolls-Royce Phantom Tempus був представлений на автосалоні в Шанхаї минулого місяця. Він являє собою лімузин Phantom, модифікований на тему часу і простору. Rolls-Royce не говорить про ціни на свої обмежені видання автомобілів із широкою публікою, хоча стандартний Phantom коштує 535 000 доларів, а машини серії Tempus, за чутками, коштують від 750 тисяч до 1 мільйона доларів.

Фото: Rolls-Royce Phantom Tempus / Rolls-Royce