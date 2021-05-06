Безналичный и бесконтактный расчет в КНР, похоже, вышел на новый уровень.

С начала пандемии коронавируса больше людей начали использовать безналичные операции, в частности бесконтактные платежи, осуществляемые при помощи мобильных телефонов. Но одно дело оплатить таким образом топливо на АЗС или кофе, продукты или одежду в магазине и совсем другое – приобрести целый автомобиль. И не какой-то Volkswagen Golf или Toyota Corolla.

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Купить роскошный автомобиль “в один клик” по сенсорному экрану своего смартфона – это действительно что-то новое. Без визитов в шоурум, без обсуждения с менеджером и даже не увидев машину нсобственными глазами! И это не единичный случай – в китайском приложении WeChat недавно было проведено несколько подобных операций. В числе заказов и очень особенный Rolls-Royce Phantom Tempus, один из 20 выпущенных.

WeChat лучше всего описывается как нечто среднее между Whatsapp, Instagram и Paypal и в основном используется для отправки и получения сообщений. Но также приложение позволяет пользователю немедленно покупать вещи и становится важным инструментом коммерции для любой компании, которая ведет бизнес в Китае.

Rolls-Royce Phantom Tempus был представлен на автосалоне в Шанхае в прошлом месяце. Он представляет собой лимузин Phantom, модифицированный на тему времени и пространства. Rolls-Royce не говорит о ценах на свои ограниченные издания автомобилей с широкой публикой, хотя стандартный Phantom стоит 535 000 долларов, а машины серии Tempus, по слухам, стоят от 750 тысяч до 1 миллиона долларов.

Фото: Rolls-Royce Phantom Tempus / Rolls-Royce