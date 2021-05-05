Благодаря социальным медиа, владельцы машин сегодня имеют прямой доступ к производителям и поставщикам услуг и возможность поделиться своим увлечением или разочарованием. И иногда слова бывают сильнее пуль.

У Тран Ван Хоанга из Вьетнама есть канал на YouTube с примерно 455 тысячами подписчиков. В своих видео он рассказывает о многих вещах и иногда о машинах. В одном из последних видео блогер поделился своими впечатлениями о первом в стране национальном автомобиле – VinFast Lux A2.0. Его отзыв очень не понравился автопроизводителю.

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Седан Lux A2.0 от компании VinFast был официально представлен на Парижском автосалоне 2018 года. Продажи модели стартовали во Вьетнаме в 2020 году, а в 2022 году компания планирует вывести его на международный рынок. В отличие от таких компаний, как Tesla, вьетнамский автопроизводитель, очевидно, не очень хорошо воспринимает критику своей продукции, поскольку недавно прислал в полицию обвинения на своего клиента за критику седана Lux A2.0 в его собственном видеоролике на YouTube.

Оригинальное видео больше не доступно на канале Хоанга, поскольку он был вынужден удалить его, после заявления VinFast в полицию. Однако видео ниже – это его версия. Конечно, мы не понимаем, о чем говорит блоггер, однако известно, что он жаловался на свои проблемы с новым седаном на базе BMW, которые включали неисправные стеклоочистители и датчики приборов, проблемы с торможением и стабильностью на дороге, а также, что важнее – на безрезультатные попытки решить эти проблемы с помощью гарантии.

Фото: VinFast Lux A2.0 / VinFast

VinFast сообщает Reuters, что в компании есть "достаточно оснований доказать, что это не просто обычная жалоба". По словам производителя автомобилей, в том числе из заявления, опубликованном в Facebook, видео Хоанга нанесло вред репутации и авторитету бренда. Вьетнамский автопроизводитель также отмечает, что поступил бы так же и в отношении владельца автомобиля, например, из США, если жалоба, размещенная в Интернете, наносит ущерб бренду.

VinFast планирует выйти на рынок США к 2022 году, а затем зайти в Европу и Канаду. Агентство Reuters обратилось к Хоангу за комментарием, но он был вне доступа. Полиция города Хошимин, где проживает Хоанг, сообщила СМИ, что не располагает данными о жалобе полиции на его имя.