Владелица электрокара решила привлечь внимание к проблеме с ее Tesla в достаточно необычный способ и это сработало.

Компания Tesla извинилась за то, что жалобы владелицы Tesla Model 3 на тормозную систему в ее автомобиле были оставлены без внимания. Это необычный шаг для американского автопроизводителя, но "Тесла" сейчас находится под определенным давлением.

Также интересно: Автомобили Tesla загораются реже, но гасить их значительно труднее

Необычное публичное извинение Tesla стало следствием критики в государственных СМИ и инцидента на автосалоне в Шанхае, который привлек широкое внимание в социальных сетях Китая и в СМИ по всему миру. Клиентка вскарабкалась на крышу выставочного Tesla на автосалоне, протестуя против пренебрежения ее жалобами на неисправные тормоза. Женщина была одета в футболку с надписью "Тормоза не работают" и выкрикивала этот лозунг с крыши электрокара, пока охранники не сняли ее оттуда.

Tesla продает около 30% своих автомобилей в Китае, изготовленных на фабрике в Шанхае. Но она периодически сталкивалась с критикой относительно пожаров в аккумуляторах и неисправностей автопилота.

Инцидент на автосалоне заставил государственную телекомпанию CCTV призвать провести расследование сообщений о проблемах с тормозами автомобилей Tesla.

В среду представитель дилерского центра Tesla в Чжэнчжоу, где была приобретена Tesla Model 3 с дефектными тормозами, сообщил местным СМИ, что автопроизводитель поделится данными, связанными с тормозным инцидентом с местными регуляторами для расследования.

Позже Tesla заявила, что данная авария произошла при нарушении скоростного режима, но владелице все равно предлагали решения проблемы, однако она настаивала на замене автомобиля.

Женщина, чей протест все это начал, была задержана на пять дней, заявила полиция Шанхая. Полиция также отметила, что женщина и ее соучастник идентифицированы только по фамилиям Чжан и Ли, "вызвали хаос" на выставке, а потому одна из них была задержана за "нарушение общественного порядка", а другую отпустили с устным предупреждением.