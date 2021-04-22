Власниця електрокара вирішила привернути увагу до проблеми з її Tesla у досить незвичний спосіб і це спрацювало.

Компанія Tesla вибачилась за те, що скарги власниці Tesla Model 3 на гальмівну систему в її автомобілі були залишені без уваги. Це незвичний крок для американського автовиробника, але “Тесла” зараз знаходиться під певним тиском.

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Незвичне публічне вибачення Tesla стало наслідком критики в державних ЗМІ та інциденту на автосалоні в Шанхаї, який привернув широку увагу в соціальних мережах Китаю та у ЗМІ по всьому світу. Клієнтка видерлась на дах виставкового Tesla на автосалоні, протестуючи проти нехтування її скаргами на несправні гальма. Жінка була одягнена у футболку з написом “Гальма не працюють” і викрикувала це гасло з даху електрокара, поки охоронці не зняли її звідти.

Tesla продає приблизно 30% своїх автомобілів у Китаї, виготовлених на фабриці в Шанхаї. Але вона періодично стикалася з критикою, щодо пожеж в акумуляторах та несправностях автопілоту.

Інцидент на автосалоні змусив державну телекомпанію CCTV закликати провести розслідування повідомлень про проблеми з гальмами автомобілів Tesla.

У середу представник дилерського центру Tesla в Чженчжоу, де була придбана Tesla Model 3 з дефектними гальмами, повідомив місцевим ЗМІ, що автовиробник поділиться даними, пов'язаними з гальмівним інцидентом, з місцевими регуляторами для розслідування.

Пізніше Tesla заявила, що означена аварія відбулась при порушенні швидкісного режиму, але власниці все одно пропонували рішення проблеми, однак вона наполягала на заміні автомобіля.

Жінка, чий протест все це розпочав, була затримана на п'ять днів, заявила поліція Шанхаю. Поліція також зазначила, що жінка та її співучасниця, ідентифіковані лише за прізвищами Чжан та Лі, “спричинили хаос” на виставці, а тому одна з них була затримана за “порушення громадського порядку”, а іншу відпустили з усним попередженням.