Власниця електрокара вирішила привернути увагу до себе та до проблем з її автомобілем, видершись на дах виставкового Tesla Model 3.

Шанхайський автосалон став ареною протесту для розлюченої власниці Tesla Model 3, яка звинувачує “Теслу” в тому, що в її електрокарі постійно відмовляють гальма.

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Жінка відвідала стенд Tesla на Шанхайському автосалоні та піднялась на подіум, де стояв електрокар Model 3, одягнена у футболку з надписом “Гальма несправні” китайською мовою. Бунтарку швидко оточили охоронці, які за допомогою парасольок намагалися приховати текст на футболці жінки. Однак їм це не дуже вдавалось, оскільки жінка вихоплювала парасольки та викидала їх, галасуючи, що “Тесла має несправні гальма”, перш ніж її врешті-решт вдалось зтягнути з даху автомобіля.

Китайський офіс Tesla повідомив агентству Bloomberg, що жінка “широко відома тим, що неодноразово протестувала проти проблеми з гальмами” Tesla. Раніше вона транслювала в прямому ефірі всередині Шанхайського автосалону, перш ніж дістатися до стенду Tesla.

Власниця Tesla заявляє, що гальма на її Model 3 не спрацювали, ледь не вбивши чотирьох членів її родини в результаті аварії. Однак Tesla заявляє, що дані на транспортному засобі показали, що під час аварії системи гальмування та допомоги водію справно працювали, а швидкість перед гальмуванням становила 120 кілометрів на годину.



Представник Tesla додав, що компанія “робить великий акцент” на правах споживачів і що було запропоновано кілька рішень на попередніх переговорах з власницею, яка наполягає на поверненні автомобіля. Автовиробник навіть запропонував перевірити транспортний засіб третьою стороною, але власниця відмовилась від цієї пропозиції.