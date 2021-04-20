Владелица электрокара решила привлечь внимание к себе и к проблемам с ее автомобилем, вскарабкавшись на крышу выставочного Tesla Model 3.

Шанхайский автосалон стал ареной протеста для разъяренной владелицы Tesla Model 3, которая обвиняет “Теслу” в том, что в ее электрокаре постоянно отказывают тормоза.

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Женщина посетила стенд Tesla в Шанхайском автосалоне и поднялась на подиум, где стоял электрокар Model 3, одетая в футболку с надписью “Тормоза неисправны” на китайском языке. Бунтарку быстро окружили охранники, которые с помощью зонтов пытались скрыть текст на футболке женщины. Однако им это не очень удавалось, поскольку женщина выхватывала зонтики и выбрасывала их, крича, что “Тесла имеет неисправные тормоза”, прежде чем ее в конце концов удалось стащить с крыши автомобиля.

Китайский офис Tesla сообщил агентству Bloomberg, что женщина “широко известна тем, что неоднократно протестовала против проблемы с тормозами” Tesla. Ранее она транслировала в прямом эфире внутри Шанхайского автосалона, прежде чем добраться до стенда Tesla.

Владелица Tesla заявляет, что тормоза на ее Model 3 не сработали, едва не убив четырех членов ее семьи в результате аварии. Однако Tesla заявляет, что данные на транспортном средстве показали, что во время аварии системы торможения и помощи водителю исправно работали, а скорость перед торможением составляла 120 километров в час.

Представитель Tesla добавил, что компания “делает большой акцент” на правах потребителей и что было предложено несколько решений на предварительных переговорах с владелицей, которая настаивает на возврате автомобиля. Автопроизводитель даже предложил проверить транспортное средство третьей стороной, но владелица отказалась от этого предложения.