Завдяки соціальним медіа, власники машин сьогодні мають прямий доступ до виробників та постачальників послуг та можливість поділитись своїм захопленням чи розчаруванням. І іноді слова бувають сильніші за кулі.

Тран Ван Хоанг з В’єтнаму має канал на YouTube з приблизно 455 тисяч підписників. У своїх відео він розповідає про багато речей і іноді про машини. В одному з останніх відео блогер поділився своїми враженнями про перший в країні національний автомобіль – VinFast Lux A2.0. Його відгук дуже не сподобався автовиробнику.

Дивіться також: Tesla вибачилась перед китаянкою, яка влаштувала гармидер на Шанхайському автосалоні

Седан Lux A2.0 від компанії VinFast був офіційно представлений на Паризькому автосалоні 2018 року. Продажі моделі стартували у В’єтнамі у 2020 році, а у 2022 році компанія планує вивести його на міжнародний ринок. На відміну від таких компаній, як Tesla, в’єтнамський автовиробник, очевидно, не дуже добре сприймає критику своєї продукції, оскільки нещодавно надіслав до поліції звинувачення на свого клієнта за критику седана Lux A2.0 у його власному відеоролику на YouTube.

Оригінальне відео більше не доступне на каналі Хоанга, оскільки він був змушений видалити його, після заяви VinFast у поліцію. Однак відео нижче – це його версія. Звісно, ми не розуміємо, про що говорить блогер, однак відомо, що він скаржився на свої проблеми з новим седаном на базі BMW, які включали несправні склоочисники та датчики приладів, проблеми із гальмуванням та стабільністю ан дорозі, а також, що важливіше – на безрезультатні спроби вирішити ці проблеми за допомогою гарантії.

Фото: VinFast Lux A2.0 / VinFast

VinFast повідомляє Reuters, що компанія має “достатньо підстав довести, що це не просто звичайна скарга”. За словами виробника автомобілів, у тому числі з заяви, опублікованої у Facebook, відео Хоанга пошкодило репутації та авторитету бренду. В’єтнамський автовиробник також зазначає, що вчинив би так само і у відношенні власника автомобіля, наприклад, із США, якщо скарга, розміщена в Інтернеті, завдає шкоди бренду.

VinFast планує вийти на ринок США до 2022 року, а потім зайти до Європи та Канади. Агентство Reuters звернулось до Хоанга за коментарем, але він був поза доступом. Поліція міста Хошимін, де проживає Хоанг, повідомила ЗМІ, що не має даних про скаргу поліції на його ім'я.