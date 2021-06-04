Небольшой китайский автопроизводитель Hengrun Auto объявил о старте продаж электрической модели HRS1, концептуально и внешне очень похожей на Suzuki Jimny.

Японский внедорожник является настоящей иконой среди машин такого типа, поэтому появление китайского клона было лишь вопросом времени. Однако HRS1 экстерьером все же заметно отличается от прототипа. Дизайн передней части вообще никак не пересекается с Jimny, напоминая другой китайский внедорожник – Beijing BJ40.

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Китайская машинка может оснащаться литыми дисками, мультимедийной системой, сиденьями из ткани и кожи, многофункциональным рулем, камерой заднего вида, “круизом” и датчиками контроля давления в шинах. А вот по технической части большого выбора нет совсем – Hengrun HRS1 оснащен синхронным электродвигателем на задней оси. Мощность его составляет 44 л.с., о крутящем моменте не сообщается. Литий-железо-фосфатная батарея имеет емкость 28 кВт*ч и позволяет машине проезжать до 305 километров по методике NEDC.