Пока безымянной модели прочат 109-сильную электрическую установку и запас хода около 300 километров.

Марка Baojun, входящая в совместное предприятие General Motors и SAIC, анонсировала новую модель. Это небольшой кроссовер с двухдверным кузовом, который напоминает Suzuki Jimny, но уступающий ему по габаритам.

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Длина будет составлять всего 3,4 метра – на уровне распространенного Daewoo Matiz. В движение крошечный автомобиль приводит электрическая силовая установка, причем местные СМИ прочат ему сразу два электродвигателя.

Новинка Baojun получит традиционные для внедорожника пропорции кузова с короткими свесами, крышу с рейлингами, темные передние стойки и неокрашенные бамперы. Двери выглядят большими, что свидетельствует о коротком расстоянии между осями. Футуристичности добавляет передняя заглушка на месте решетки радиатора, объединенная со светодиодными «пунктирами» фар, а сзади видны фонари в форме разомкнутых округленных прямоугольников.

Кроссовер анонсировали во время рыночного дебюта электромобиля Baojun KiWi 2023 модельного года. Вполне возможно, что пока неназванная новинка будет построена на той же платформе, которая также лежит в основе Wuling Hongguang Mini EV – продаваемого в Китае электрокара.

Что касается силовой установки, то, по данным некоторых СМИ, кроссоверу достанутся сразу два электрических двигателя общей мощностью около 109 лошадиных сил. Емкость тяговой батареи составит 31,9 киловатт-часа, что обеспечит автомобилю до 300 километров хода на одной зарядке.

Премьера нового автомобиля Baojun ожидается в ноябре 2022 на автосалоне в Гуанчжоу, а продажи в КНР могут стартовать в начале 2023 года.