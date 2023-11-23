Объемы импорта автотранспорта несмотря на все трудности постепенно растут: в начале этого года в Украину прибывало около 10 тысяч автомобилей в месяц, по итогам октября на таможенное оформление было подано более 27 тысяч бывших в употреблении легковых транспортных средств. Большинство из них впоследствии попадет на первую регистрацию в сервисные центры МВД.

В октябре 2023 года таможенное оформление прошли 27,1 тысячи подержанных легковушек с пробегом. Больше всего прибыло из стран Европейского Союза - 16,6 тыс., или 61,3%. Из стран Америки на таможенное оформление было подано 9,2 тысяч автомобилей, что составляет 33,9%. Это весомая доля, однако существенно меньше, чем бывало раньше, когда авто из США и Канады составляли более половины от всех новоприбывших, сообщают в Институте исследований авторынка.

Дилеры, в основном независимые, продолжают налаживать логистические связи с Китаем - 446 автомобилей, с долей 1,6%. Схожее количество легковушек прибыло из Южной Кореи - 405 шт., почти вдвое меньше из Грузии (223 шт.) и еще меньше из Великобритании - 207 шт.

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После значительного уменьшения объемов импорта легковушек из стран Америки, вызванное блокированием украинских морских портов террористами рф, это направление постепенно восстанавливается.

Дилеры, которые ранее занимались доставкой авто из США и Канады, теперь перестроили логистику через порты Европы - Литву, Румынию, Польшу. Доставить авто из Америки стало дороже, ведь добавляется еще доставка по Европе на автовозе, однако для моделей, рыночная цена которых в Украине более 15-20 тысяч долларов, даже такой сложный маршрут оправдан.

Откуда привозили авто в Украину в октябре-2023 г.

Если же анализировать тенденции покупки подержанных авто из-за рубежа в разрезе отдельных стран, а не регионов в целом, то на первом месте по статистическим таможенным итогам октября – Соединенные Штаты Америки с солидной долей 33,1% и 9 тысячами легковушек. Не теряют своей привлекательности автомобили из Германии – оттуда прибыло 4,8 тыс. подержанных легковушек, что позволило стране с крупнейшим авторынком в Европе занять второе место в этом рейтинге с долей 17,7%. Машин из Польши прибыло 3,5 тыс., а их доля достигла 13%.

Здесь следует добавить, что Польша и Литва часто выполняют роль "транзитных стран", часто машины там не покупают, а только оформляют экспортные документы, соответственно доля фактически приобретенных там автомобилей может быть меньше.



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Сколько потратили денег на подержанные авто из-за рубежа?

В октябре 2023 года украинцы приобрели за рубежом подержанных легковушек суммарной таможенной стоимостью 8,5 миллиарда гривен. По сегодняшнему официальному обменному курсу валюты это около $236 миллионов.

Больше всего денег потратили на покупку авто из США (более 3,5 миллиарда гривен). На втором месте разместилась Германия. На машины, экспортированные из этой страны, украинцы потратили чуть больше 1 миллиарда гривен. На третьем месте – Польша с суммарной таможенной стоимостью 967 миллионов гривен за привезенные оттуда подержанные легковушки.

Подержанные авто из Китая заняли четвертое место (513 млн грн). Замыкает первую пятерку Норвегия (464 млн грн).



Совокупная таможенная стоимость импортных подержанных легковушек по странам, октябрь-2023



Настоящая стоимость авто может отличаться – как в большую, так и в меньшую стороны, потому что понятие "таможенная стоимость" и настоящая цена автомобиля – понятия разные. Из-за несовершенства таможенной системы, статистика показывает больше дешевых авто, хотя на самом деле их количество меньше - потому что реальная их стоимость больше.

Кстати рассчитайте стоимость растаможки автомобиля в Украине

Сколько стоят подержанные автомобили из-за рубежа?

Основная тенденция украинского импорта остается неизменной: наибольшим спросом среди украинцев пользуются доступные автомобили стоимостью $1-2 тысячи. Не стал исключением и октябрь, в течение которого таких было 11,2% от общего количества ввезенных. В общем, 72,7% всех импортных легковушек в октябре-2023 стоили менее $10 тысяч.



Ценовая структура импортных легковушек в октябре-2023

В общем, из-за низкой покупательной способности и сложной экономической ситуации в Украине, наибольший спрос на импортные автомобили наблюдается в бюджетном сегменте.

Поскольку высокие таможенные платежи делают импорт значительной части подержанных авто доступной ценовой категории экономически невыгодным, покупатели часто отказываются от покупки подержанного автомобиля из-за рубежа и предпочитают машины на внутреннем рынке. Сейчас распределение рынка по первым регистрациям и сделок купли-продажи внутри страны выглядит как 20:80.

Кстати бюджетное или премиальное: какое подержанное авто лучше?

В каких странах авто самые дешевые?

Самыми дорогими оказались подержанные легковушки, которые украинцы привозили из Китая. Их средняя стоимость составила $33,8 тысячи. И это значение существенно выше, чем для всех остальных стран, что объясняется популярностью "почти новых" автомобилей из Китая, преимущественно электрических, которые проходят таможенное оформление как подержанные. На втором месте на этот раз Венгрия со значением средней цены $12,9 тыс. Третья строчка у автомобилей из Норвегии – $12,2 тыс., четвертое получают легковушки с пробегом из США – $10,7, пятое – из Канады, $8,9 тыс.

Самой низкой средняя таможенная стоимость из приведенной здесь двадцатки стран оказалась у подержанных легковушек из Испании ($5,5 тыс.), Бельгии ($5,4 тыс.) и Словении ($5,3 тыс.).

Средняя таможенная стоимость подержанных легковушек по странам экспорта, октябрь-2023