Покупатель б/у автомобиля имеет одну огромную привилегию перед клиентом дилерского автосалона: на свои деньги он может приобрести и бюджетный автомобиль, и премиальный. Некоторые нюансы, конечно, в обоих вариантах есть, и о них мы поговорим: какая б/у машина лучше – люксовая модель или машинка начального уровня?

На первый взгляд все понятно: если цена одинаковая, то премиум-класс будет в худшем состоянии, чем бюджетный малыш. Но не всегда.

За одну и ту же сумму на вторичном рынке можно приобрести и премиальный кроссовер, и семейный хэтчбек. И это удивительно только на первый взгляд.

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Чем отличаются машины разных классов

Это детский вопрос, но ответить на него непросто. Ведь сегодня классы и сегменты автомобилей перемешаны маркетологами: в суперкомпактном классе полно бешеных турбомашинок с кожаным салоном и перечнем систем безопасности на полтора листа, а 5-метровый бизнес-седан можно купить с трехцилиндровым 1,0-литровым моторчиком и “на колпаках”. Между тем, принципиальные первичные отличия автомобилей этих двух классов таковы:

Премиальные автомобили

Большие габариты (не всегда)

Просторный салон

Наличие в линейке полноразмерных мощных двигателей

Совершенная подвеска – комфортная и долговечная

Высокий уровень активной и пассивной безопасности

Направленные на комфорт конструктивные решения

Большой запас ресурса узлов и агрегатов.

Нынешние бюджетные модели имеют все необходимое для безопасного и комфортного передвижения в пространстве. И с надежностью у них все хорошо – но только в молодом возрасте.

Бюджетные автомобили

Экономные конструкторские решения в большинстве узлов

Ограниченная долговечность

Бедная оснастка в большинстве версий

Низкая цена

Осталось добавить, что традиционно престижные автомобили обходятся дорого в содержании. И это объективно, потому что каждый агрегат и узел имеют сложную конструкцию, которая ориентирована в первую очередь на комфортность и надежность работы. По той же причине запчасти также стоят дороже.

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С другой стороны, автомобили начального класса, являясь самыми дешевыми на рынке, не обязательно оказываются самыми дешевыми в эксплуатации. Тем более, когда они уж очень пожилые. Собственно, солидный возраст отражается на машинах любого класса, хотя проявления старения разные.

Премиум почтенного возраста

Покупать автомобиль высокого класса с рук особенно хорошо. Но если эти руки – первые. Потому что такие владельцы часто продают машину не потому, что она износилась, а потому что она устарела морально – стала немодной: это важно в определенных кругах пользователей.

Машины премиум-класса, кроме того, что стареют с течением времени и намоткой пробега, могут иметь хронические изъяны: склонность к коррозии, капризную электронику и т.д.

А поскольку заложенный в премиальную модель ресурс обычно велик, то после первого владельца такая машина имеет, там сказать, еще одну жизнь. Правда, первые владельцы это тоже понимают, и, будучи людьми рациональными, дешево свои хорошо сохранившиеся машины не продают.

Однако главное, что здесь есть одно большое но: автомобили высших классов очень дорого ремонтировать. К примеру, для замены свечей зажигания в V-образных моторах часто приходится снимать не только часть навесного оборудования, но и впускной коллектор и элементы топливной системы. В несколько тысяч долларов может вылиться полный ремонт (а частичный делать смысла нет) ходовой части солидного внедорожника, в месячную зарплату – замена его оригинального ключа.

Также имейте в виду, что уже через несколько лет езды на модели высокого класса вам придется отказаться от пользования частью его достоинств. Скорее всего, у вас не станет климат-контроля (компрессор и его муфта к большим машинам слишком дороги), памяти сидений (их сервоприводы мало кто берется ремонтировать), регулировки дорожного просвета (подушки могут стоить по несколько сот евро)…

Очень часто владельцы б/у машин высокого класса не могут обеспечить работоспособность всех его многочисленных систем – из-за высокой стоимости ремонта.

Словом, даже одного назревающего ремонта может быть достаточно, чтобы новый владелец в целом свежего авто премиум-класса вынужден был задуматься о смысле владения им.

Бюджетник на пенсии

Автомобили бюджетного класса сегодня проявляют свою дешевизну отнюдь не в повседневном использовании – они удобны, практичны, безотказны. Но свою надежность они сохраняют в течение гораздо меньшего периода. Такие машины при конструировании не задумываются как долгожители, главная идея – чтобы авто верой и правдой отслужило гарантийный срок и еще два-три года "сверху".

Но большинство дешевых и простеньких авто относительно просто ремонтировать – потому что у них нет нагромождения слишком сложных систем. Кроме того, именно под недорогие модели у нас заточен рынок запчастей, которых есть широкий выбор на любой кошелек.

Особняком стоят автомобили, созданные специально для рынков небогатых стран – типа Renault Logan, Skoda Rapid, Citroen C-Elysee и т.д. Эти машины сконструированы в КБ ведущих автопроизводителей, так что с технической стороной дела у них точно все хорошо, а остальные проявления "бюджетности" минимальны. При этом относительно невысокая цена объясняется экономией на отделке интерьера и использовании агрегатной базы старых моделей, хорошо отработанных в производстве и обслуживании.

Ремонтировать недорогие модели дешевле премиальных. Но они все равно нуждаются в определенной квалификации от мастеров СТО.

Бюджетный или премиальный – что покупать?

Пожалуй, с точки зрения перспективы рядовому украинскому гражданину лучше выбирать что-то поближе к бюджетному сегменту. Если машина покупается не на два-три года, то премиальное авто в ваших руках таки созреет до возраста больших ремонтов – и это в конце концов будут суммы, соразмерные стоимости целой машины начального уровня.

Да, машина низкого класса будет ломаться чаще, но стоимость ремонта каждый раз будет не столь уж высока. Главное – выбрать комплектацию с мотором и трансмиссией, которые не имеют репутации “одноразовых”. Таких, кстати, особенно много именно среди небольших машин: 3-цилиндровые даунсайзинговые моторчики, примитивные “роботы” и вариаторы.

Рекомендация "Авто 24"

Если вы ищете более или менее практичный автомобиль "на каждый день", советуем выбирать его не по классу, а по состоянию. То есть, в пределах своего бюджета ищите машину с минимально возможным пробегом и в максимально лучшем состоянии. При этом никто не запрещает установить определенные "фильтры": например, наличие кондиционера, тип кузова, вид горючего и т.д.

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