Надежность – один из двух-трех главных факторов, которые принимают во внимание покупатели автомобилей. А для машин с пробегом он часто становится самым главным, потому что именно надежность б/у машина теряет в первую очередь. "Авто 24" разбирался, как выбрать действительно надежное авто на вторичном рынке.

Для начала следует напомнить, что именно инженеры считают надежностью. Это способность автомобиля выполнять все свои функции без отказов – поломок и неплановых потребностей в регулировках. Имеется в виду, что если машина надежна, то это – на довольно длительный, в течение 200 – 300 тыс. км, период.

При покупке б/у машины первичная надежность указанной модели – ключевой фактор. Ибо часть ресурса уже использована предыдущими владельцами.

Надежность не нужно путать с долговечностью – а это способность автомобиля в течение длительного времени (пробега) сохранять свою работоспособность. То есть, когда говорят о долговечной машине, подразумевают, что она может много лет работать и сохранять свою функциональность без существенного влияния поломок (не исключающихся) на возможность человека пользоваться ею.

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От чего зависит надежность

Покупателю нового автомобиля в принципе, безразлично, почему та или иная модель надежна – главное, чтобы это действительно было так. Другое дело – покупатель б/у машины, ведь кроме врожденных качеств такая машина имеет немало приобретенных, в том числе и отрицательных.

Конструкция . Чтобы машина была безотказной, она должна быть соответствующим образом правильно спроектирована. Расчеты и многочисленные испытания прототипов обходятся дорого, поэтому хорошую репутацию в плане надежности имеют отнюдь не бюджетные бренды. Для клиента авторынка важно, что длительная работоспособность заложена в самые лучшие модели еще на этапе проектирования.

Материалы . Беспроблемная работа систем и узлов на протяжении сотен тысяч километров невозможна без качественных материалов для их изготовления. Именно из таких материалов производят оригинальные заводские комплектующие – поэтому покупатели и ищут машину максимально в “оригинальном” состоянии.

Комплектация конкретного экземпляра . В целом достойная модель в некоторых версиях может иметь неудачный компонент, чаще всего – двигатель или коробку передач. Первому владельцу этот агрегат служит безотказно, в вот второго уже будут ждать проблемы. Покупателю подержанного авто о таких комплектациях нужно узнать заранее, и избегать их.

Условия эксплуатации (если авто подержанное). Даже если самый совершенный автомобиль "убивать" жесткой эксплуатацией, через несколько лет от его первоначальной надежности не останется и следа. Поэтому выбрать надежную марку и модель еще не значит получить действительно безотказный экземпляр. Иногда бывает лучше приобрести не столь совершенную модель, но с малым пробегом и в хорошем состоянии.

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Авто каких марок надежны

Среди украинских автомобилистов недаром слывут надежной, выносливой и долговечной техникой машины VW, Skoda, Toyota. Поклонники считают надежность этих машин эталонной, и часто они правы. Нередко надежность того же (а то и более высокого) уровня демонстрируют другие марки – Honda, Mazda, Mercedes-Benz, но из-за меньшего распространения их слава не так громкая.

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Также хорошо продаются у нас крепкие середнячки в этом плане – Renault (и собственно, и другие "французы"), Hyundai/Kia, Ford. Да, в подержанном состоянии они не столь безотказны, но и цену имеют заметно меньшую.

Премиальные авто марки Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lexus чаще всего выбирают в первую очередь не из-за безотказности, а из-за имиджевых соображений. Самыми надежными в этой группе чаще всего эксперты называют "Лексусы", но повторимся - для "клиентов" этого сегмента технические вопросы далеко не на первом месте.

Самые надежные модели автомобилей

Далеко не всегда принадлежность той или иной модели к известному бренду автоматически делает ее надежной. Во многих модельных рядах есть модели если не провальные, то с усугубляющимися возрастом хроническими проблемами.

Даже супернадежная в первоначальном виде машина по мере накопления пробега начинает ломаться. Не лучше ли было приобрести что-то с худшим имиджем, но с меньшим пробегом?

Традиционно – и это объяснимо с инженерной точки зрения – меньше проблем в почтенном возрасте имеют автомобили более высокого класса. К примеру, у Skoda образцом надежности считается модель класса С+ Octavia, а меньшая "шкодовка" B-класса Fabia имеет в этом плане более скромную репутацию. Так же, скажем, один из хитов продаж на вторичном рынке среди "французов" – авто С-класса Megane, а не меньшие Clio или Twingo. Самые надежные модели самой надежной марки "всех миров и народов" Toyota в Украине выступают в среднем сегменте C – это Corolla, и в бизнес-классе D – это Camry.

Что говорят рейтинги

Целый ряд сообществ и автомобильных изданий ежегодно создает рейтинги надежности по маркам и моделям. Ориентироваться на них можно, но эти хит-парады для украинского покупателя подержанного авто не могут быть ответом на все вопросы.

Прежде всего, большинство из них касается новых, 2 – 3-годичных автомобилей, а во-вторых, в развитых странах своя специфика эксплуатации и понятие отказа тоже свои. Например, поломкой (и соответственно причиной вызова техпомощи) в некоторых странах Европы считается севший аккумулятор или отсутствие бензина в баке – и эти проблемы влияют на статистику и отражаются на рейтинге.

Авто, имеющие супернадежный имидж, при покупке надо проверять с особым вниманием: первый владелец мог воспользоваться этим качеством по полной.

Чтобы получить от этих зарубежных рейтингов действительно полезную информацию, стоит собрать их как можно больше, по разным странам и за разные годы. Скорее всего, вам не удастся получить подлинные данные по какой-то конкретной модели в нужном возрасте. Но в целом по бренду (марке авто) эти рейтинги совпадают с информацией, которую дает статистика украинских СТО и опросов владельцев.

Рекомендация "Авто 24"

Информационная подготовка – едва ли не самый главный фактор удачного выбора машины для покупки. Но даже если вы решили покупать модель с идеальной репутацией, вам нужно будет выбрать ее достойный экземпляр. Остаток ресурса которого будет достаточным, чтобы все обещанные рейтинги оправдались.

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